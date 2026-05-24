  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026

Англия
Обновлено

Сможет ли Фернандеш установить единоличный рекорд?

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026

UA-Футбол

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 38 тур

24 мая, 18:00. "Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт (Йоркшир)

Прямая трансляция: Setanta Sports App

Содержание

У манкунианцев уже нет ни одной турнирной задачи. "Брайтон" же борется за еврокубки. "Чайки" могут как попасть в Лигу Европы или Лигу конференций, так и оказаться без международного футбола на следующий сезон. Однако у "красных дьяволов" есть другая интересная, историческая задача.

Новости Брайтона

В прошлом туре "чайки" потерпели нелогическое поражение. Подопечные Гюрцелера встречались с уже ни на что не претендующим "Лидсом". Но никак не могли забить ему, хоть и набили показатель xG (ожидаемых голов) на 3,06. В конце концов, еще пропустили на 90+6 минуте. А могли победой себе гарантировать как минимум ЛК.

Это было второе поражение за последние три матча. Снова против команды, которя не имеет турнирной мотивации. Поэтому именно этот фактор не является основным в поединках “Брайтона”. Сейчас “чайки” идут на седьмом месте в зоне Лиги Европы. Их обогнать могут "Челси", "Сандерленд" и "Брентфорд". "Пенсионеры" и "черные коты", кстати, сыграют между собой очное противостояние.

Кадры хозяев

Один из лидеров команды Митома попал в лазарет. Также не сыграет Цимас.

Новости Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" в апреле также проиграли "Лидсу". С того времени “Ман Юнайтед” победил четыре раза и одного сыграл вничью. К слову, все выигрыши были минимальными. А разрыв в счете явно мог быть больше, если бы так сильно не хромала реализация. Особенно недоволен лучший игрок чемпионата Англии Бруно Фернандеш, уже давно мог побить рекорд АПЛ за ассистами.

Вот это и есть та мотивация, которая существует у головах манкунианцев. Сейчас португалец имеет 20 результативных передач – столько же, сколько и рекордсмены Тьерри Анри и Кевин Де Брюйне. Странно надеяться, что Фернандеш не захочет превзойти это достижение и не будет настраивать партнеров по команде. Ведь в турнирной таблице все ясно: "Манчестер Юнайтед" с третьего места никуда не сдвинется.

Кадры гостей

Каземиро пропустит матч – он свое уже отыграл. Шешко последние два поединка был травмирован, а сегодня его участие под вопросом. Де Лигт все еще в лазарете.

Последние пять матчей Брайтон и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

  • 17.05. Лидс – Брайтон 1:0 (АПЛ)
  • 09.05. Брайтон – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)
  • 02.05. Ньюкасл Юнайтед – Брайтон 3:1 (АПЛ)
  • 21.04. Брайтон – Челси 3:0 (АПЛ)
  • 18.04. Тоттенхэм – Брайтон 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 17.05. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)
  • 09.05. Сандерленд – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
  • 03.05. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)
  • 27.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
  • 18.04. Челси – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

11.01.26. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2 (Кубок Англии)

25.10.25. Манчестер Юнайтед – Брайтон 4:2 (АПЛ)

19.01.25. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3 (АПЛ)

24.08.24. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

19.05.24. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 1Арсенал

 37 25 7 5 69-26 82
2

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 2Манчестер Сити

 37 23 9 5 76-33 78
3

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 3Манчестер Юнайтед

 37 19 11 7 66-50 68
4

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 4Астон Вилла

 37 18 8 11 54-48 62
5

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 5Ливерпуль

 37 17 8 12 62-52 59
6

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 6Борнмут

 37 13 17 7 57-53 56
7

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 7Брайтон энд Хоув Альбион

 37 14 11 12 52-43 53
8

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 8Челси

 37 14 10 13 57-50 52
9

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 9Брентфорд

 37 14 10 13 54-51 52
10

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 10Сандерленд

 37 13 12 12 40-47 51
11

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 11Ньюкасл

 37 14 7 16 53-53 49
12

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 12Эвертон

 37 13 10 14 47-49 49
13

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 13Фулхэм

 37 14 7 16 45-51 49
14

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 14Лидс Юнайтед

 37 11 14 12 49-53 47
15

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 15Кристал Пэлас

 37 11 12 14 40-49 45
16

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 16Ноттингем Форест

 37 11 10 16 47-50 43
17

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 17Тоттенхэм

 37 9 11 17 47-57 38
18

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 18Вест Хэм Юнайтед

 37 9 9 19 43-65 36
19

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 19Бернли

 37 4 9 24 37-74 21
20

Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026 - изображение 20Вулверхэмптон

 37 3 10 24 26-67 19

Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед

betking
1.84
4.00
4.00
Узнать больше

Прогноз матча Брайтон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Так выпало, что последний раз на "Амексе" команды играли почти два года назад. Однако это не мешало "Брайтону" добывать положительные результаты даже на "Олд Траффорд". В общей сложности за последние семь матчей в пяти победили "чайки". Поэтому вполне возможно, что и сегодня это произойдет, но с голами от обеих сторон. Прогноз: Победа Брайтона + обе забьют (Кф 2,83).

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Ливерпуль - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026
yellow-arrow
Прощальное слово Гвардиолы. Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026
yellow-arrow
Тоттенхэм - Эвертон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026
Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Прогнозы
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости