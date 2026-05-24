Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026
Сможет ли Фернандеш установить единоличный рекорд?
UA-Футбол
Английская Премьер-лига, 38 тур
24 мая, 18:00. "Амекс Стедиум" (Брайтон)
Главный арбитр: Сэмюэл Барротт (Йоркшир)
Прямая трансляция: Setanta Sports App
У манкунианцев уже нет ни одной турнирной задачи. "Брайтон" же борется за еврокубки. "Чайки" могут как попасть в Лигу Европы или Лигу конференций, так и оказаться без международного футбола на следующий сезон. Однако у "красных дьяволов" есть другая интересная, историческая задача.
Новости Брайтона
В прошлом туре "чайки" потерпели нелогическое поражение. Подопечные Гюрцелера встречались с уже ни на что не претендующим "Лидсом". Но никак не могли забить ему, хоть и набили показатель xG (ожидаемых голов) на 3,06. В конце концов, еще пропустили на 90+6 минуте. А могли победой себе гарантировать как минимум ЛК.
Это было второе поражение за последние три матча. Снова против команды, которя не имеет турнирной мотивации. Поэтому именно этот фактор не является основным в поединках “Брайтона”. Сейчас “чайки” идут на седьмом месте в зоне Лиги Европы. Их обогнать могут "Челси", "Сандерленд" и "Брентфорд". "Пенсионеры" и "черные коты", кстати, сыграют между собой очное противостояние.
Кадры хозяев
Один из лидеров команды Митома попал в лазарет. Также не сыграет Цимас.
Новости Манчестер Юнайтед
"Красные дьяволы" в апреле также проиграли "Лидсу". С того времени “Ман Юнайтед” победил четыре раза и одного сыграл вничью. К слову, все выигрыши были минимальными. А разрыв в счете явно мог быть больше, если бы так сильно не хромала реализация. Особенно недоволен лучший игрок чемпионата Англии Бруно Фернандеш, уже давно мог побить рекорд АПЛ за ассистами.
Вот это и есть та мотивация, которая существует у головах манкунианцев. Сейчас португалец имеет 20 результативных передач – столько же, сколько и рекордсмены Тьерри Анри и Кевин Де Брюйне. Странно надеяться, что Фернандеш не захочет превзойти это достижение и не будет настраивать партнеров по команде. Ведь в турнирной таблице все ясно: "Манчестер Юнайтед" с третьего места никуда не сдвинется.
Кадры гостей
Каземиро пропустит матч – он свое уже отыграл. Шешко последние два поединка был травмирован, а сегодня его участие под вопросом. Де Лигт все еще в лазарете.
Последние пять матчей Брайтон и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 17.05. Лидс – Брайтон 1:0 (АПЛ)
- 09.05. Брайтон – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)
- 02.05. Ньюкасл Юнайтед – Брайтон 3:1 (АПЛ)
- 21.04. Брайтон – Челси 3:0 (АПЛ)
- 18.04. Тоттенхэм – Брайтон 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 17.05. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)
- 09.05. Сандерленд – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
- 03.05. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)
- 27.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)
- 18.04. Челси – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
11.01.26. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2 (Кубок Англии)
25.10.25. Манчестер Юнайтед – Брайтон 4:2 (АПЛ)
19.01.25. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3 (АПЛ)
24.08.24. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)
19.05.24. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|37
|25
|7
|5
|69-26
|82
|2
|37
|23
|9
|5
|76-33
|78
|3
|37
|19
|11
|7
|66-50
|68
|4
|37
|18
|8
|11
|54-48
|62
|5
|37
|17
|8
|12
|62-52
|59
|6
|37
|13
|17
|7
|57-53
|56
|7
|37
|14
|11
|12
|52-43
|53
|8
|37
|14
|10
|13
|57-50
|52
|9
|37
|14
|10
|13
|54-51
|52
|10
|37
|13
|12
|12
|40-47
|51
|11
|37
|14
|7
|16
|53-53
|49
|12
|37
|13
|10
|14
|47-49
|49
|13
|37
|14
|7
|16
|45-51
|49
|14
|37
|11
|14
|12
|49-53
|47
|15
|37
|11
|12
|14
|40-49
|45
|16
|37
|11
|10
|16
|47-50
|43
|17
|37
|9
|11
|17
|47-57
|38
|18
|37
|9
|9
|19
|43-65
|36
|19
|37
|4
|9
|24
|37-74
|21
|20
|37
|3
|10
|24
|26-67
|19
Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Брайтон – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Так выпало, что последний раз на "Амексе" команды играли почти два года назад. Однако это не мешало "Брайтону" добывать положительные результаты даже на "Олд Траффорд". В общей сложности за последние семь матчей в пяти победили "чайки". Поэтому вполне возможно, что и сегодня это произойдет, но с голами от обеих сторон. Прогноз: Победа Брайтона + обе забьют (Кф 2,83).Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Александр Усик – Рико Верховен: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка мая
- Усик – Верхувен. АУДИО онлайн трансляция боя
- Александр Усик – Рико Верховен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
- Тоттенхэм - Эвертон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 24.05.2026
- Абсолютный секс в алом купальнике. Жена форварда сборной Украины разделась до микро-бикини
- Самая сексуальная звезда автоспорта засветила формы, которые принесли ей миллионы на OnlyFans