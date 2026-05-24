Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.05.2026

Английская Премьер-лига, 38 тур

24 мая, 18:00. "Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Сэмюэл Барротт (Йоркшир)

Прямая трансляция: Setanta Sports App

У манкунианцев уже нет ни одной турнирной задачи. "Брайтон" же борется за еврокубки. "Чайки" могут как попасть в Лигу Европы или Лигу конференций, так и оказаться без международного футбола на следующий сезон. Однако у "красных дьяволов" есть другая интересная, историческая задача.

Новости Брайтона

В прошлом туре "чайки" потерпели нелогическое поражение. Подопечные Гюрцелера встречались с уже ни на что не претендующим "Лидсом". Но никак не могли забить ему, хоть и набили показатель xG (ожидаемых голов) на 3,06. В конце концов, еще пропустили на 90+6 минуте. А могли победой себе гарантировать как минимум ЛК.

Это было второе поражение за последние три матча. Снова против команды, которя не имеет турнирной мотивации. Поэтому именно этот фактор не является основным в поединках “Брайтона”. Сейчас “чайки” идут на седьмом месте в зоне Лиги Европы. Их обогнать могут "Челси", "Сандерленд" и "Брентфорд". "Пенсионеры" и "черные коты", кстати, сыграют между собой очное противостояние.

Кадры хозяев

Один из лидеров команды Митома попал в лазарет. Также не сыграет Цимас.

Новости Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" в апреле также проиграли "Лидсу". С того времени “Ман Юнайтед” победил четыре раза и одного сыграл вничью. К слову, все выигрыши были минимальными. А разрыв в счете явно мог быть больше, если бы так сильно не хромала реализация. Особенно недоволен лучший игрок чемпионата Англии Бруно Фернандеш, уже давно мог побить рекорд АПЛ за ассистами.

Вот это и есть та мотивация, которая существует у головах манкунианцев. Сейчас португалец имеет 20 результативных передач – столько же, сколько и рекордсмены Тьерри Анри и Кевин Де Брюйне. Странно надеяться, что Фернандеш не захочет превзойти это достижение и не будет настраивать партнеров по команде. Ведь в турнирной таблице все ясно: "Манчестер Юнайтед" с третьего места никуда не сдвинется.

Кадры гостей

Каземиро пропустит матч – он свое уже отыграл. Шешко последние два поединка был травмирован, а сегодня его участие под вопросом. Де Лигт все еще в лазарете.

Последние пять матчей Брайтон и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

17.05. Лидс – Брайтон 1:0 (АПЛ)

09.05. Брайтон – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

02.05. Ньюкасл Юнайтед – Брайтон 3:1 (АПЛ)

21.04. Брайтон – Челси 3:0 (АПЛ)

18.04. Тоттенхэм – Брайтон 2:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

17.05. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

09.05. Сандерленд – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

03.05. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)

27.04. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

18.04. Челси – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

11.01.26. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2 (Кубок Англии)

25.10.25. Манчестер Юнайтед – Брайтон 4:2 (АПЛ)

19.01.25. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:3 (АПЛ)

24.08.24. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:1 (АПЛ)

19.05.24. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

Прогноз матча Брайтон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Так выпало, что последний раз на "Амексе" команды играли почти два года назад. Однако это не мешало "Брайтону" добывать положительные результаты даже на "Олд Траффорд". В общей сложности за последние семь матчей в пяти победили "чайки". Поэтому вполне возможно, что и сегодня это произойдет, но с голами от обеих сторон. Прогноз: Победа Брайтона + обе забьют (Кф 2,83).