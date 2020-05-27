РБ Лейпциг - Герта. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 28-й тур.

27 мая. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 19:30 “Герта” Берлин

Телетрансляция – Футбол 1, Megogo

“Герта” крайне удачно сменила тренера во время коронавирусной паузы. Бруно Лаббадиа стал четвертым тренером берлинцев в сезоне 19/20 и при нем команда показывает впечатляющие результаты: 7:0 по сумме двух матчей. Интересно, что и в матче с “Хоффенхаймом” (3:0), и в берлинском дерби с “Унионом” (4:0) “Герта” все свои голы забивала после перерыва. Лаббадиа чувствует своих футболистов и понимает, как ими управлять.

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Также примечательно, что при Лаббадии вновь расцвел форвард-ветеран Ведад Ибишевич. 35-летний босниец был маргинализирован Юргеном Клинсманном, но с новым тренером вернулся в старт и в двух матчах сделал 2+2 по голам и ассистам. Именно его отметил на предматчевой пресс-конференции тренер “Лейпцига” Юлиан Нагельсманн. “Сложно предугадать что-то в “Герте”, поскольку это будет только их третий матч с Бруно Лаббадией. Наверное они будут ждать наших ошибок и контратаковать. Ведад Ибишевич идеальный для этого футболист”.

Бруно Лаббадиа говорит перед матчем с “Лейпцигом”, что не верит в персональную опеку и призывает свою команду работать как единое целое, “быть тактически и системно гибкими”. Веское замечание. Против “Лейпцига” сложно играть персонально, так как каждый футболист РБ проявляет необыкновенную универсальность и готов исполнить необычную для себя роль. Это было особо заметно в игре с “Майнцем”, которую “Лейпциг” выиграл со счетом 5:0. Конкуренты РБ за первую четверку “Байер” и “Боруссия” М потеряли в этом туре очки, и команда Нагельсманна получила хороший шанс оторваться, а заодно и приблизиться к Дортмунду.

Цифры и факты

“Лейпциг” выиграл шесть из семи последних матчей против “Герты”, за исключением игры на “Ред Булл Арене” в 2017 году, когда победили берлинцы (3:2).

Всего в ворота “Герты” саксонцы забили 26 голов – больше, чем любой команде Бундеслиги. В среднем “Лейпциг” забивает “Герте” каждые 19 минут.

Забив пять голов “Майнцу”, команда Нагельсманна побила рекорд РБ по количеству голов в Бундеслиге за сезон (68 против 63).

Экс-форвард “Лейпцига” Матеус Кунья забивал по голу в последних четырех матчах “Герты”. Ни один из них берлинцы не проиграли (две победы, две ничьи).

Из 43 голов Ибишевича за “Герту”, 19 были забиты первыми в матче. Когда Ибишевич забивает первым, “Герта” не проигрывает (15 побед, четыре ничьи).

Ориентировочные составы

Юссуф Поульсен очень удачно провел свой 250-й матч за “Лейпциг”, забив “Майнцу” гол и сделав два ассиста. К сожалению в этой игре датчанин получил травму из-за которой выбыл на неопределенное время. Также у РБ вне игры Конате. Ампаду и Лаймер под вопросом. “Герта” пока не может рассчитывать на Аскасибара, Вольфа, Рекики и Штарка.

“Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Нкунку, Вернер, Шик

“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Шелбред, Груйич – Лукебакио, Дарида, Кунья – Ибишевич

Прогноз на матч “РБ Лейпциг” – “Герта”

У “РБ Лейпциг” все получалось в игре с “Майнцем” – команда Нагельсманна могла забить больше итоговых пяти мячей. Однако с “Гертой” будет сложнее. Еще при Юргене Клинсманне берлинцы показывали способность к надежной организации защиты, а Лаббадиа только развил этот навык. В пользу “Герты” говорит и то, что берлинцы свой матч прошлого тура провели в пятницу, а “Лейпциг” в воскресенье. Тем не менее, букмекеры уверены в победе РБ – 1.33 против 8.9-9.8 у берлинцев. Прогноз – победа “Лейпцига” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.