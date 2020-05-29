Фрайбург - Байер. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 29-й тур.

29 мая. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” 21:30 “Байер” Леверкузен

Телетрансляция – Футбол 2, Megogo

“После поражений всегда хорошо, когда следующий матч проводится скоро. Мы должны показать, что это была всего лишь одна плохая игра”. 12-матчевая беспроигрышная серия “Байера” (11 из них – победы) закончилась самым неожиданным образом – Леверкузен проиграл во вторник “Вольфсбургу” 1:4. Петер Бос надеется, что этот результат станет исключением и настроен решительно на матч против “Фрайбурга”, который состоится в пятницу вечером.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

“Фрайбург” практически уже выполнил задачу на сезон. Набрав 38 очков после 28 туров команда Кристиана Штрайха вероятно обезопасила себя от вылета. Остается работать над улучшением качества игры. Штрайх хочет, чтобы против “Байера” его команда сыграла в атаке с такой же “структурой и убеждением”, как против “Айнтрахта”. Матч с Франкфуртом получился увлекательным (итоговые 3:3). “Фрайбург” забил свои три гола, но мог пропустить гораздо больше, если бы не вратарь Александер Шволов (13 сейвов).

Над Босом довлеет результат – “Байеру” нужно гарантировать себе место в первой четверке. Провал в матче с “Вольфсбургом” во многом случился из-за того, что тренер “Байера” слабо применил ротацию и команда выглядела уставшей. Против “Фрайбурга” стоит ожидать изменений в составе.

Цифры и факты

“Фрайбург” выиграл только один из девяти последних матчей против Леверкузена, а забивал однажды в последних пяти. Однако на своем стадионе “Фрайбург” не проигрывает “Байеру” шесть игр подряд (две победы, четыре ничьи).

Нападающий “Фрайбурга” Нильс Петерсен свою дебютную игру в Бундеслиге провел именно против “Байера”, играя в сезоне 2009/10 за “Энерги” Коттбус. Всего в ворота Леверкузена в семи матчах он забил два гола.

Лидер “Байер” Кай Хавертц в шести матчах против “Фрайбурга” не отдал ни одного ассиста и не забил ни одного гола.

Лучше статистика у форварда Леверкузена Кевина Фолланда – семь голов и три ассиста “Фрайбургу”. В пятничном матче он, скорее всего, не сыграет.

Ориентировочные составы

“Фрайбург” остался без полузащитника Яника Хаберера. “Байер” проведет матч без Ларса Бендера, форвард Кевин Фолланд восстановился после повреждения, но еще не готов к игре.

“Фрайбург”: Шволов – Гульде, Линхарт, Хайнц – Шмид, Кох, Хефлер, Гюнтер – Грифо, Петерсен, Хелер

“Байер”: Градецки – Та, Свен Бендер, Тапсоба – Амири, Арангис, Баумгартлингер, Синкгравен – Хавертц, Аларио, Диаби

Прогноз на матч “Фрайбург” – “Байер” Леверкузен

“Фрайбург” остается без побед после возобновления чемпионата. Лучше всего команда Штрайха провела матч против “Вердера”, который проиграла (0:1). А в играх с “РБ Лейпциг” (1:1) и “Айнтрахтом” (3:3) “Фрайбургу” удалось набрать по очку, хоть соперник имел явное преимущество. “Байер” будет играть с удвоенной мотивацией: желание отыграться после разгромного поражения и борьба за Лигу чемпионов. В пользу Леверкузена говорит и хорошая глубина в состав. В этот раз Леверкузен не отпустит свое. Прогноз: победа “Байера” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.