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Бавария - Фортуна. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Бавария – Фортуна Дюссельдорф: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 мая ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Бавария - Фортуна. Прогноз на матч Бундеслиги
UA-Футбол
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Бундеслига, 29-й тур.

30 мая. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 19:30 “Фортуна” Дюссельдорф

Телетрансляция – Футбол 1, Megogo

“Бавария” все ближе к восьмому чемпионскому титулу подряд. После победы над “Боруссией” и увеличением отрыва до семи очков, мало кто сомневается в том, что Meisterschale вновь отправится в Мюнхен.

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Тем не менее, Ханси Флик требует от команды не расслабляться. Перед игрой с “Фортуной” он призывает игроков “Баварии” играть при полной концентрации и не дать сопернику управлять игрой. “Если позволить “Фортуне” играть, с ними будет непросто”, – говорит 55-летний тренер.

В прошлом туре “Фортуна” прервала серию из четырех ничьих и обыграла “Шальке”, немного оторвавшись от зоны вылета. У “Фортуны” непростой календарь. Через тур после игры с “Баварией” дюссельдорфцы сыграют с “Боруссией” Дортмунд и “Лейпцигом”. Зацепиться за очки в каком-то из этих матчей будет большой удачей.

Цифры и факты

  • “Бавария” не проигрывает “Фортуне” в 11 матчах Бундеслиги подряд (девять побед, две ничьи). “Рекордмайстер” забивал по меньшей мере три гола в последних шести матчах с Дюссельдорфом.
  • “Фортуна” – единственная из нынешних команд Бундеслиги, которой не забивал Роберт Левандовски. Если он отличится сегодня в ворота рейнцев, то присоединится к Марко Ройсу и Кевину Фолланду, которые забивали в ворота всех соперников.
  • В последних пяти матчах Бундеслиги против “Фортуны” Томас Мюллер поучаствовал в десяти забитых голах (пять голов, пять ассистов).
  • Лучший бомбардир “Фортуны” Роувен Хеннингс ни один из своих 12 голов в чемпионате не забивал командам из топ-6.

Ориентировочные составы

Тиаго по-прежнему остается вне игры. Возвращением испанца не стремятся рисковать – он больше пригодится на следующей неделе, когда “Бавария” сыграет с “Байером”. Также травмированы Толиссо и Коутиньо, Зюле набирает форму. В “Фортуне” привыкли к отсутствию американского вратаря Зака Стеффена. Его удачно подменяет Флориан Кастенмайер.

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Перишич, Мюллер, Коман – Левандовски

“Фортуна”: Кастенмайер – Айхан, Хофманн, Зуттнер – Циммерманн, Штегер, Бодзек, Моралес, Томми – Караман, Хеннингс

Прогноз на матч “Бавария” – “Фортуна”

“Фортуна” с Уве Реслером проиграла всего один матч из девяти, а после выхода из паузы является одной из пяти команд, которые еще ни разу не уступали сопернику. Разумеется, нужно оговорится о том, что “Фортуна” во время этой серии не играла с командами уровня “Бавария”. Нужно думать не о том, кто выиграет, а как. Пусть “Бавария” не пропустила в игре с Дортмундом, но на матч с “Фортуной” можно выбрать вариант “обе забьют да” – 2.00.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Фортуна (Дюссельдорф) Прогнозы
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
30.05.2020 в 12:57
Победа Фортуны. Тут без вариантов
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