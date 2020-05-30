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Боруссия Менхенгладбах - Унион. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
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Боруссия Менхенгладбах – Унион Берлин: Прогноз и анонс матча ⋉ 31 мая ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Боруссия Менхенгладбах - Унион. Прогноз на матч Бундеслиги
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Бундеслига, 29-й тур.

31 мая. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 16:30 “Унион” Берлин

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

В среду “Унион” смог прервать свою трехматчевую серию без поражений, сыграв вничью с “Майнцем” (1:1). Берлинцы более одного тайма играли вдесятером из-за удаления Андриха, но в командном плане провели очень достойный матч и добыли один пункт. Аутсайдеры лиги понемногу набирают очки, и если “Унион” не начнет побеждать, то рискует ввязаться в борьбу за выживание.

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“Напряжение будет возрастать”, – говорит тренер берлинцев Урс Фишер. Он реалистически оценивает шансы своей команды против Гладбаха. “У нас должен быть очень хороший день, а “Боруссии” – плохой”.

“Боруссия” Менхенгладбах понемногу начинает сдавать позиции в борьбе за первую четверку, но пока еще идет практически на равных с “Байером” и “РБ Лейпциг”. Команда Марко Розе уступила “Байеру” в предпоследнем туре (1:3), а затем провела невыразительную игру против “Вердера” (0:0). “Мы хотим быть успешными, – утверждает Розе. – Против Бремена мы не играли так хорошо, как можем. В воскресенье хотим сыграть лучше”.

Цифры и факты

  • “Боруссия” Менхенгладбах забивала всем 52 команд Бундеслиги против которых играла, кроме “Униона”.
  • В первом круге “Унион” переиграл “Боруссию” в домашнем матче со счетом 2:0.
  • Лучшие бомбардиры “Боруссии” Алассан Плеа и Маркус Тюрам забили девять и восемь голов соответственно. Также у них по восемь ассистов.
  • В сезоне 2000/01 “Унион” выбил Гладбах в полуфинале Кубка Германии (2:2, 4:2 пен.).
  • Защитник “Униона” Невен Суботич играл вместе с главным тренером “Боруссии” Марко Розе за “Майнц”.
  • Нападающий “Униона” Себастиан Андерссон забивал по 12 голов в предыдущих двух сезонах Бундеслиге 2. После 28 туров у него 11 забитых мячей.

Ориентировочные составы

“Боруссия” продолжает испытывать большие проблемы из-за травмы ведущего центрхава Закарии. Также травмировался и выбыл до конца сезона опорник Штробль, вне игры остаются защитник Янчке и форвард Эмболо. У “Униона” потерь меньше. Андрих дисквалифицирован, у Беккера и Гогии травмы.

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа

“Унион”: Гикевич – Фридрих, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Гентнер, Премель, Ленц – Ингварстен, Бюльтер – Андерссон

Прогноз на матч “Боруссия” – “Унион”

“Унион” отдал много сил в матче с “Майнцем” и вряд ли с такой же интенсивностью сможет провести матч против “Боруссии”. Кроме того, после перерыва берлинцам тяжело даются забитые голы. С другой стороны, Гладбаху, как показала игра против “Вердера” немного не хватает свежести. Предположим, что это будет малорезультативный матч, а победит более классная команда – победа “Боруссии” 1:0.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бундеслига Чемпионат Германии ставки Унион (Берлин) Прогнозы
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