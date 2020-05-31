Падерборн - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 29-й тур.

31 мая. Падерборн, “Бентелер-Арена”

“Падерборн” 19:00 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo, Футбол 3

Матч первого круга “Боруссия” – “Падерборн” был одним из самых унизительных для дортмундцев в первой половине сезона. В домашнем игре BVB уступал после первого тайма аутсайдеру 0:3 и смог свести матч вничью только на последних секундах благодаря голу Ройса. “Падерборн” почти весь сезон проводит на последнем месте и наверняка вылетит, но с ним никому не бывает просто. После возобновления чемпионата команда Штеффена Баумгарта еще ни разу не проиграла, сыграв вничью с “Фортуной”, “Хоффенхаймом” и “Аугсбургом”.

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“Боруссия” во вторник упустила шанс навязать “Баварии” борьбу за чемпионство, проиграв 0:1. Из Лиги чемпионов и Кубка Германии Дортмунд также вылетел и фактически остался без целей на сезон. Однако расслабляться рано. “Боруссия” не может себе позволить терять очки, так как “Байер”, “РБ Лейпциг” и Гладбах ведут борьбу за зону Лигу чемпионов и находятся на близком расстоянии от BVB.

Против “Падерборна” команда Люсьена Фавра сыграет без номинальных нападающих – травмирован Эрлинг Холанд. Джейдон Санчо впервые после паузы должен выйти в стартовом составе, также ожидается появление в основе Эмре Джана.

Цифры и факты

“Боруссия” выиграла только в одном из трех последних матчей с “Падерборном”, дважды сыграв вничью.

Нападающий “Падерборна” Штрели Мамба забил “Боруссии” два гола в матче первого круга (12-й тур), но остается без мячей в Бундеслиге с декабря.

Во втором круге лучшим бомбардиром “Падерборна” стал зимний новичок Деннис Србены (пять мячей).

В каждом матче с “Падерборном” Дортмунд забивает не меньше двух мячей.

Эрлинг Холанд (10), Марко Ройс (11) и Джейдон Санчо (14) втроем забили больше, чем вся команда “Падерборна” (31). Холанд и Ройс в предстоящем матче не сыграют.

Ориентировочные составы

Полузащитник “Падерборна” Клаус Гьязула идет на рекорд Бундеслиги по желтым карточкам. В прошлой игре с “Аугсбургом” он в 15-й раз увидел перед собой желтый свет, поэтому против Дортмунда не сыграет. “Боруссия” до конца сезона потеряла опорника Махмуда Дауда, который очень хорошо себя проявил в предыдущих турах. Также в игре с “Баварией” травму получил Эрлинг Холанд, столкнувшись с рефери. Вне игры остаются Ройс, Шульц и Загаду.

“Падерборн”: Цингерле – Дрегер, Хюнеймайер, Шонлау, Коллинз – Хольтманн, Риттер, Василиадис, Антви-Аджей – Србены, Мамба

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Джан, Дилэйни, Геррейру – Брандт, Азар, Санчо

Прогноз на матч “Падерборн” – “Боруссия” Дортмунд

Любопытно, что до паузы в чемпионате “Падерборн” не сыграл ни одной нулевой ничьи, но в мае он сделал это в двух из трех матчах. Против грандов “Падерборн” всегда играет зрелищно: два раза по 2:3 с “Баварией, 2:3 с “Лейпцигом”, 2:3 и 1:4 с “Байером”, 3:3 с Дортмундом. Из команд первой пятерки только Гладбах смог выиграть у “Падерборн” без пропущенных мячей (2:0). С другой стороны и “Падерборн” и “Боруссия” добавили в организации обороны после паузы, поэтому вопреки прогнозам предположим, что матч не будет результативным. Победа “Боруссии” и "Тотал 3 М" (2.12).

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.