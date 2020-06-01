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Кельн - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
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Кельн – РБ Лейпциг: Прогноз и анонс матча ⋉ 1 июня ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Кельн - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги
UA-Футбол

Бундеслига, 29-й тур.

1 июня. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” 21:30 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

“РБ Лейпциг” будет проводить свой матч, уже зная результаты своих конкурентов за места в первой четверке. Дортмунд снова оторвался вперед, также свои матчи выиграли Леверкузен и Гладбах, оставив команду Юлиана Нагельсманна на пятом месте.

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Выиграв первый круг, РБ слабо проводит вторую половину сезона. Шесть ничьих в 11 матчах, всего четыре победы и шестое место по результатам Rückrunde в целом. В прошлом туре “Лейпциг” упустил победу над “Гертой” и провел не самый удачный матч. Юлиан Нагельсманн говорит, что проблема была в усталости (берлинцы имели на два дня больше отдыха) и ожидает от своей команды иной игры против “Кельна”.

“Кельн” остается одной из шести команд Бундеслиги, которые еще не выигрывали после возобновления чемпионата. “Козлы” проводят неоднозначное впечатление. Неровные матчи с “Майнцем” и “Фортуной” заканчивалась результативными ничьими, а в игре с “Хоффенхаймом” команда Гиздоля едва не отыгралась после 0:3, играя вдесятером.

“Думаю, в последних трех матчах мы не были вознаграждены теми результатами, которые заслужили. Я вижу много положительного в нашей игре, мы не изменим нашему пути и продолжим играть в наш футбол”, – говорил перед игрой с РБ тренер “Кельна”.

Цифры и факты

  • В пяти предыдущих матчах с “Лейпцигом” Кельн всегда пропускал первым, и в среднем позволял РБ забивать два гола за матч.
  • Лучший бомбардир “Кельна” Джон Кордоба девять из 11 голов забил на домашнем стадионе. А голеадор “Лейпцига” Тимо Вернер на выезде забивает больше, чем дома – 14 против 10.
  • Юлиан Нагельсманн в свое время работал ассистентом Маркуса Гиздоля в “Хоффенхайме”. Они спасли клуб от вылета в сезоне 2012/13.
  • В качестве тренера Нагельсманн еще ни разу не уступал “Кельну” (четыре победы, две ничьи).
  • Хавбек “Лейпцига” Марсель Забитцер в пяти последних матча Бундеслиги поучаствовал в четырех голах в ворота “Кельна”.

Ориентировочные составы

“Кельн” будет играть без дисквалифицированного защитника Борнаува и хавбека Марселя Риссе. Потери “Лейпцига” – дисквалификация Хальстенберга, травмы Ампаду, Конате и Поульсена. Участие в матче Кевина Кампля остается под вопросом.

“Кельн”: Хорн – Эхизибуэ, Мере, Ляйстнер, Шмитц – Скири, Хектор – Кайнц, Ут, Якобс – Кордоба

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо – Забитцер, Лаймер – Нкунку, Ольмо, Вернер – Шик

Прогноз на матч “Кельн” – “РБ Лейпциг”

После карантина в среднем в матче “Кельна” забивается четыре гола, “Лейпцига” – 3.67. Обе команды умеют создавать моменты и если бы не проблема с реализацией, забивали бы больше. Однако и “козлы” и “красные быки” склонны к ошибкам в обороне. Вероятно, в матче будет забито не меньше трех голов, а выиграет “Лейпциг” – 2:1.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии ставки РБ Лейпциг Кёльн Прогнозы
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