Вердер - Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 24-й тур.

3 июня. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” 21:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Megogo, Футбол 3

Матч “Вердера” против “Айнтрахта” будет противостоянием худшей домашней команды лиги против худшей выездной. В футболе без зрителей преимущество домашнего поля нивелировалось, но и Бремен, и Франкфурт сохраняют свои негативные позиции.

“Вердер” и “Айнтрахт” должны были сыграть в начале марта, но матч был перенесен из-за участия гессенцев в Лиге Европы. В посткарантинном футболе игру разместили посреди недели, на 3 июня. Для обеих команд этот матч станет четвертым за последние двенадцать дней.

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И “Вердер” и “Айнтрахт” только недавно стали показывать обнадеживающие для их болельщиков результаты. Бременцы в трех последних матчах дважды выиграли и сыграли ничью, и впервые за долгое время смогут подняться из зоны прямого вылета, если обыграют “Айнтрахт”. “Они стали надежно защищаться и более активно двигаться на поле”, – говорит тренер “Айнтрахта” Ади Хюттер. – “Вердер” уже не та команда, которая была до перерыва”. Тренер бременцев Флориан Кофельдт также говорит, что первой целью для него было улучшение игры в защите. Промежуточные результаты на лицо – три матча без пропущенных голов. “Мы ставим все на защиту, а Бог нам помогает впереди”, – говорит Кофельдт. Бремен забил два в гола в трех матчах, но их было достаточно для двух побед.

“Айнтрахт” при атаке не уповает на высшие силы. Ади Хюттер вернулся к схеме из трех защитников и франкфуртцы набрали четыре очка в двух турав. Против “Фрайбурга” они нанесли 34 удара, но не смогли выиграть из-за ужасной игры в защите (3:3), игра против “Вольфсбурга” была менее феерической (семь ударов), но благодаря организованной игре у своих ворот и про доле удачи удалось взять три очка. Хюттер говорит, что его команде нужно быть проактивной в каждом матче – только так она может показывает свои сильные стороны.

Цифры и факты

“Айнтрахт” проиграл только один из десяти последних домашних матчей против “Вердера”.

Франкфурт обыграл “Вольфсбург” на выезде в прошлом туре, но пока остается худшей командой лиге по набранным очкам на выезде – десять из 42 возможных.

“Вердер” не пропускал в трех последних матчах чемпионата, но его защита остается второй с конца по качеству. Больше пропустил только “Майнц” – 62 против 61.

Лучший бомбардир “Вердера” Милот Рашица (семь голов) не забивает уже в 13 матчах Бундеслиги подряд.

Ориентировочные составы

Потери Бремена неизменны – это Фюллькруг, Мевальд, Топрак и Писарро. У “Айнтрахта” дисквалифицирован Торро из-за удаления в прошлом матче, поврежден Фернандес, форвардом Пасиенсией рисковать, вероятно, не будут.

“Вердер”: Павленка – Велькович, Фогт, Мойсандер – Гебре Селассие, Максимилиан Эггештайн, Классен, Фридль – Биттенкур, Сарджент, Рашица

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Чендлер, Кор, Роде, Костич – Камада, Гачинович – Силва

Прогноз на матч “Вердер” – “Айнтрахт”

“Вердер” не пропускает и не проигрывает, но и “Фрайбург” и “Шальке”, проигравшие бременцам, могли рассчитывать на большее. В то же время Бремен был ближе Гладбаха к победе в матче, который закончился вничью. Однако если оценивает качество игры в целом “Айнтрахт” в последних турах значительно прибавил. Франкфурт способен справиться с атакой “Вердера” и расшатать защиту бременцев. Прогноз на матч – победа “Айнтрахта” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.