Фрайбург - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 30-й тур

5 июня. Фрайбург, “Шварцвальд-Штадион”

“Фрайбург” 21:30 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

До конца чемпионата Германии осталось пять туров, а с определенностью сказать кто, кроме “Баварии”, представит Бундеслигу в Лиге чемпионов 20/21 сказать невозможно. Сегодня “Боруссия” Менхенгладбах имеет хорошие подняться на третье место – нужно обыграть на выезде “Фрайбург”.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В прошлое воскресенье Гладбах уверенно разобрался с “Унионом” (4:1). Один из секретов успеха, по мнению тренера “жеребцов” Марко Розе – это активное начало матча. “Мы хотим атаковать с самого старта, как мы это делали на прошлых выходных, нам подходит такой стиль игры”. У “Боруссии” самая сыгранная пара форвардов в чемпионате. У Алассана Плеа “дабл-дабл” по голам и ассистам (10+10), близкий к этому показателю и Маркус Тюрам (10+8).

“Фрайбург” превзошел все ожидания в первом круге и задолго до конца сезона выполнил свою главную цель – не вылететь. Часто в сезоне АПЛ бывают две-три команды, которые заранее набирают 40 очков, но не делают еще один шаг к еврокубкам, а просто доигрывают оставшиеся матчи чемпионата в свое удовольствие. Это – “Фрайбург”. После возобновления чемпионата, Die Breisgauer не выиграли еще ни одного матча (две ничьи, две поражения), а в двух домашних матчах не смогли забить ни одного гола. Тренер “Фрайбурга” Кристиан Штрайх доволен игрой своей команды, но раздражен отсутствием результатов. “Фрайбург” провел свой предыдущий матч на два дня раньше Гладбаха, и этот фактор может сыграть в пользу команды Кристиана Штрайха.

Цифры и факты

В последний раз “Боруссия” побеждала на выезде в Фрайбурге в марте 2002 года. В целом статистика в истории противостояния команд в пользу “Фрайбурга” – 12 побед против 11 у “жеребцов”.

Беспроигрышная серия “Фрайбурга” против “Боруссии” (11 матчей, из них девять побед) – это клубный рекорд. Также в ворота Гладбах “Фрайбург” забил больше, чем какой-либо команде Бундеслиги – 51 гол.

Алассан Плеа стал четвертым футболистом в топ-лигах Европы, которому удалось сделать “дабл-дабл” по голам и ассистам. Ранее это сделали Серж Гнабри, Джейдон Санчо и Лионель Месси.

Ориентировочные составы

“Фрайбург” не может рассчитывать только на защитника Гульде, у “Боруссии” вне игры остаются форвард Эмболо, полузащитники Штробль и Закария.

“Фрайбург”: Шволов – Шмид, Ляйнхарт, Хайнц, Гюнтер – Грифо, Кох, Хефлер, Хелер – Петерсен, Вальдшмидт

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа

Прогноз на матч “Фрайбург” – “Боруссия” Менхенгладбах

Недавняя статистика личных встреч поражает преимуществом “Фрайбурга”, но эту игру нужно рассматривать совсем в другом контексте. “Фрайбург” после возобновления чемпионата не забил ни одного гола в домашнем матче, а три мяча в ворота “Айнтрахта” (3:3) стали возможны из-за ужасной игры в защите франкфуртцев. В этом компоненте Гладбах гораздо надежнее. Еще одним фактором может быть усталость (у “Фрайбурга” было на два дня больше на подготовку), но Марко Розе говорит, что его футболисты успели восстановиться. Индивидуальный класс футболистов “Боруссии” гораздо выше, в игре с “Унионом” Гладбах показал агрессию, скорость, результативность, и нет причин по которым он не сможет это сделать против “Фрайбурга”. Прогноз – победа “Боруссии” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.