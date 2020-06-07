Вердер - Вольфсбург. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 30-й тур

7 июня. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер” Бремен 14:30 “Вольфсбург”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

“Вердер” продолжает борьбу со времен. До конца чемпионата осталось пять туров, а бременцы все еще находятся в зоне вылета. Конкуренты медленно отдаляются. В субботу долгожданную победу одержал “Майнц”, “Фортуна” снова сыграла вничью. У “Вердера” нет другого выхода, как побеждать.

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Но и у “Вольфсбурга” есть свои цели на сезон. Команда Оливера Гласнера намерена пробиться в Лигу Европы и имеет хорошие для этого шансы – конкуренты “Вольфсбурга” показывают нестабильные результаты. Сам “Вольфсбург” также контрастен в результатах – после возобновления чемпионата “волки” в четырех турах чередовали победы с поражениями и ни разу не сыграли ничью. При всем этом, качество игры “Вольфсбурга” стабильно хорошее. Команда Гласнера создала проблемы Дортмунду (0:2), а против “Айнтрахта” (1:2) не реализовала ряд своих моментов.

Посткарантинный футбол нивелировал преимущество домашнего поля, но “Вердер” и до, и после перерыва показывает удручающие результаты на “Везерштадионе”. Первый и до сих пор единственный раз Бремен победил дома в матче с “Аугсбургом” первого сентября 2019 года. Затем три ничьи и девять поражений. Команда, которая хочет избежать вылета, должна набирать дома очки.

Цифры и факты

“Вердер” не проигрывает в последних восьми матчах с “Вольфсбургом” (шесть побед, две ничьи), а на “Везерштадионе” выиграл у “волков” четыре последних матча.

Всего “Вольфсбург” забил “Вердеру” 81 гол. Это больше, чем любой другой команде Бундеслиги.

Хавбек “Вольфсбурга” Максимилиан Арнольд забил четыре гол в 13 матчах против Бремена.

“Вердер” забил только один гол в восьми последних домашних матчах Бундеслиги, а проиграл восемь из девяти последних игр на “Везерштадионе”.

“Вольфсбург” забивал не меньше двух голов в пяти последних выездных матчах чемпионата Германии.

Ориентировочные составы

Флориан Кофельдт может вновь рассчитывать на защитника Аугустинссона, который вернулся после травмы. Мевальд, Писарро и Шахин все еще травмированы. Потери “Вольфсбурга” – Отавио, Штеффен и Виллиам, под вопросом Камачо и Руссийон.

“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон – Максимилиан Эггештайн, Фогт, Классен – Биттенкур, Сарджент, Рашица

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс, Герхардт – Шлагер, Арнольд – Брекало, Мехмеди, Виктор – Вегорст

Прогноз на матч “Вердер” Бремен – “Вольфсбург”

Букмекеры сомневаются в уверенной победе “Вольфсбурга”. Это можно понять. Часто команды, которые борются за выживание, способные в конце сезона на сюрпризы в игре с фаворитами. В пользу “Вердера” говорит и серия из трех матчей без поражений и пропущенных голов перед игрой с “Айнтрахтом” в среду. Однако именно то, что Бремен сыграл матч посреди недели может сыграть против него. У “Вольфсбурга” было на четыре дня больше на отдых, и это большое преимущество из-за плотности графика. Не стоит забывать, что “Вердер” – худшая команда лиги при обороне стандартов, а “Вольфсбург” после угловых и штрафных забил 12 голов – это четвертый показатель лиги. Гости имеют больше шансов на победу. Прогноз – победа “Вольфсбурга” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.