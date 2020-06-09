Саарбрюкен - Байер. Прогноз на полуфинальный матч Кубка Германии

Кубок Германии, 1/2 финала

Фольклинген, “Херманн-Нойбергер-Штадион”

“Саарбрюкен” 21:45 “Байер” Леверкузен

“Саарбрюкен” стал первой командой четвертой лиги, которая вышла в полуфинал Кубка Германии. На пути к полуфиналу “Саарбрюкен” обыграл клубы Бундеслиги “Фортуну” и “Кельн” и команды второй лиги “Карлсруэ” и “Ян” Регенсбург. Дюссельдорф, Кельн и Карлсруэ объединяет то, что через них протекает река Рейн. Как впрочем, и через Леверкузен, город, представленный в полуфинале Кубка Германии “Байером”, с которым “Саарбрюкен” сыграет сегодня вечером.

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В “Саарбрюкене”, конечно же, не думаю о географическом факторе. У команды четвертого дивизиона (юго-западная региональная лига) другие заботы. В отличие от “Байера”, который сыграл уже пять матчей после возобновления Бундеслиги, “Саарбрюкен” провел последнюю игру 94 дня назад. Соревнования в Регионаллиге возобновлены не были.

“Байер” имеет очевидное превосходство в классе, и преимущество календаря, но тренер Леверкузена Петер Бос не склонен к недооценке соперника. “Мы знаем, что они выбили две команды Бундеслиги и еще две профессиональные команды. За это их нужно уважать. Это полуфинал, и мы не будем задействовать резервистов. Мы почти в конце сезона, но не будем этого делать”.

Тренер “Саарбрюкена” Лукас Квасниок реалистично оценивает шансы своей команды: “Даже если мы сыграем лучший матч в жизни, нам все равно нужна будет удача, чтобы пройти Леверкузен”.

Цифры и факты

Вратарь “Саарбрюкена” Даниэль Бац отбил пять пенальти в четвертьфинальном матче с “Фортуной”. Один в основное время, остальные четыре в послематчевой серии. Также он отбил пенальти в игре 1/8 с “Карслруэ”.

“Байер” забивал в каждом из последних 18 матчах Кубка Германии, забивая в среднем 2.7 гола за игру.

Леверкузен выиграл Кубок Германии только один раз в своей истории, переиграв в финале 1993 года дубль “Герты”. В финале “Байер” был в последний раз в сезоне 2008/09, проиграв “Вердеру”.

Ориентировочные составы

У Леверкузена четыре потери перед матчем. По-прежнему восстанавливается Кай Хавертц, также вне игры Ларс Бендер, Дэйли Синкгравен и Леон Бэйли.

“Саарбрюкен”: Бац – Барилла, Шорх, Уаферро, Мюллер – Еникке, Пердедай, Цайц, Мендлер – Юргер, Целльнер

“Байер”: Градецки – Та, Свен Бендер, Тапсоба – Вайзер, Арангис, Демирбай, Венделл – Беллараби, Фолланд, Виртц

Прогноз на матч “Саарбрюкен” – “Байер”

Во втором полуфинале “Бавария” будет играть с “Айнтрахтом”. Когда в турнире остается “Бавария” шансы на победу в турнире других команд минимальны, однако в Кубке всегда возможны сюрпризы. Однако о финале “Байеру” думать рано. “Саарбрюкен” остался без игровой практики и своих болельщиков, и это облегчает задачу “Байера”. Если команда Петера Боса сыграет с полной концентрацией и в, по меньшей мере, 3/4 своих возможностей, то должна уверенно победить. Прогноз – победа “Байер” 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.