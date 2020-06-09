Бавария - Айнтрахт. Прогноз на полуфинальный матч Кубка Германии

Кубок Германии, 1/2 финала

10 июня. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 21:45 “Айнтрахт” Франкфурт

“Вчера я посмотрел финал 2018-го года. Это был увлекательный матч и мы можем извлечь из него позитивные эмоции для завтрашней игры”. Кубок Германии остается для “Айнтрахта” последним прибежищем, последней возможностью придать смысл посредственному сезону. В чемпионате Франкфурт нестабилен и яркие всплески чередует с провальными сериями, и из Лиги Европы “Айнтрахта” фактически вылетел, проиграв в домашнем матче “Базелю” 0:3. Остается только Кубок. Поэтому Ади Хюттер и вспоминает знаменательный для истории “Айнтрахта” матч на “Олимпиаштадионе”, когда Франкфурт обыграл в финале “Баварию” 3:1. Нико Ковач не позволил Юппу Хайнкесу покинуть “Баварию” с дублем. Судьба-злодейка вернула долг Ковача. “Бавария” его уволила после поражению “Айнтрахту” 1:5 в первом круге.

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Это было позорное поражение, но оно имело определяющее значение для всего немецкого сезона в целом. Ханси Флик, который сменил Ковача, вернул “Баварии” ее величие. “Бавария” играет настолько ярко, мощно и доминирующе, как не играла с времен Гвардиолы. Роберт Левандовски уже забил 30 голов в чемпионате, а Томас Мюллер выполнил 20 ассистов. Поражает воображение игра Альфонсо Дэвиса, Леона Горетцки, Йозуа Киммиха. “Бавария” неудержима.

В чемпионате конкурентам не удалось скинуть “Баварию” с пьедестала, но кубковые матчи состоят из одной игры и исход матча может быть определен случайностью. “Бавария” и “Айнтрахт” недавно играли в чемпионате. Мюнхен выигрывал у “Айнтрахта” 3:0, но потом буквально за две минуты пропустил два гола после угловых. Матч закончился победой “Баварии” 5:2, но эти два гола Хинтереггера после корнеров хорошо отпечатались в памяти мюнхенцев. Ханси Флик говорит о том, что Франкфурт – опытный участник кубковых соревнований и отметил в сопернике умение играть страстно и агрессивно. “Мы должны быть сконцентрированными, нужно минимизировать количество ошибок”.

Цифры и факты

В последний раз “Айнтрахт” обыгрывал “Баварию” на выезде в ноябре 2000-го года.

Роберт Левандовски забил в нынешнем кубке три гола, на один мяч, чем лучший бомбардир турнира Роувен Хеннингс.

Мануэлю Нойеру осталось провести в кубке Германии один сухой матч, чтобы сравняться по клиншитам с рекордсменом турнира Оливером Каном (33).

Если “Бавария” выиграет без серии пенальти, Томас Мюллер сравняется с Зеппом Майером и Гердом Мюллером по количеству побед в кубке с “Баварией” (47).

Ориентировочные составы

Коутиньо, Зюле и Толиссо пока не готовы проводить матч, и к ним в список травмированных попал и полузащитник Кюизанс. Тиаго восстановился после повреждения, но вероятно начнет игру с “Айнтрахтом” на скамейке запасных. Мюллер и Левандовски не сыграют в матче чемпионата против Гладбаха, поэтому Флику нет надобности давать им отдых. Самая большая потеря “Айнтрахта” – это дисквалификация Филипа Костича, самого активного игрока команды в атаке. Не готов вернуться в игру форвард Пасиенсия.

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – да Кошта, Роде, Кор, Чендлер – Камада – Силва

Прогноз на матч “Бавария” – “Айнтрахт”

Исходя из котировок букмекеров, вопрос о победителе даже не поднимается. Настолько “Бавария” в игровом компоненте превосходит “Айнтрахт”, который, к тому же, сыграет без своего ключевого футболиста в атаке. И все же ставка “обе забьют – да” предпочтительна – помимо Костича у “Айнтрахта” есть кому забивать, а “Бавария” всегда играет с высокой линией защиты. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.