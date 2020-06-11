Хоффенхайм - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 31-й тур

12 июня. Зинсхайм, “ПреЗеро-Арена”

“Хоффенхайм” 21:30 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

Во вторник девятого июня “Хоффенхайм” неожиданно объявил о расторжении контракта с главным тренером Алфредом Схредером. По словам спортивного директора клуба Александера Розена, причиной расставания стали разногласия относительного планирования команды и взглядов на будущее. Это похоже на правду, но время для увольнения тренера было выбрано очень странным. За четыре тура до конца сезона “Хоффенхайм” занимает седьмое место в турнирной таблице, ведя борьбу за еврокубки.

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Готовить команду к оставшимся матчам будет сам Розен, у которого есть тренерская лицензия, и экс-помощники Схредера, дополненные тренерами из юношеских команд и клубными аналитиками. Первый матч без Схредера “Хоффенхайм” проведет против “РБ Лейпциг”, который возглавляет харизматичный экс-тренер “Хоффенхайма” Юлиан Нагельсманн, достойным наследником которого Схредеру стать не получилось.

У “РБ Лейпциг” также есть невыполненные задачи на сезон. “Красные быки” продолжают соревноваться с “Байером” и Гладбахом за две лигочемпионовские позиции. В прошлом туре и “Байер” и “Боруссия” проиграли свои матчи, но “Лейпциг” не смог воспользоваться неудачами конкурентов, сыграв вничью с “Падерборном”. Болельщики РБ, вероятно, уже привыкли к ничейным результатам. В последних 11 матчах Бундеслиги “красные быки” выиграли четыре раза, а в остальных семи случаях разделили очки с соперниками. Неожиданное расставание с тренером “Хоффенхайма” может сыграть на руку РБ, стремящемуся как можно ранее гарантировать себе Лигу чемпионов.

Цифры и факты

Противостояние “Хоффенхайма” с “РБ Лейпциг” – одно из самых результативных в Бундеслиги. В восьми матчах между командами было забито 29 голов, почти четыре за матч.

42 гола “Хоффенхайма” в Бундеслиги были забиты 13 разными футболистами. Лучший бомбардир команды Крамарич (7), одним мячом меньше у Баумгартнера.

Тимо Вернер забил семь голов в ворота “Хоффенхайма”, двумя мячами он отметился в игре первого круга, которая закончилась победой “Лейпцига” 3:1.

Юлиан Нагельсманн – лучший тренер в истории “Хоффенхайма” по проценту побед (44%).

“РБ Лейпциг” пропустил в 30 матчах чемпионата 32 гола. Лучше играет в обороне только “Бавария” (30 пропущенных мячей).

Ориентировочные составы

“Хоффенхайм” не сможет рассчитывать на центрального защитника Хюбнера, который был удален в прошлом туре. У “РБ” также есть потеря из-за дисквалификации – в игре с “Падерборном” получил красную карточку Упамекано. Продолжает восстанавливаться после травмы Поульсен, под вопросом участие в матче Ампаду, Конате и Забитцера. У “Хоффенхайма” не готовы на 100% Адамян и Бруун Ларсен.

“Хоффенхайм”: Бауманн – Кадержабек, Пош, Бичакчич, Цубер – Руди, Гриллич, Самассеку – Сков, Крамарич, Баумгартнер

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо – Забитцер, Лаймер, Кампль, Нкунку – Шик, Вернер

Прогноз на матч “Хоффенхайм” – “РБ Лейпциг”

Единственной командой, которая нанесла “Лейпцигу” поражение в 2020-м году остается “Айнтрахт”. Команда Ади Хюттера обыграла РБ дважды, в чемпионате и в кубке. Но это было зимой. С первых чисел февраля “Лейпциг”не проигрывает и нет предпосылок тому, чтобы “быки” уступили “Хоффенхайму”. Лучшее слово, которая характеризует “Хоффенхайм” в сезоне 2019/20 – это нестабильность. В один день победа в Мюнхене 2:1, в другой – поражение дома “Баварии” 0:6 без участия Левандовски. Алфред Схредер принимал странные кадровые тренерские решения – защитники играли форвардов и наоборот. После увольнения тренера “Хоффенхайму” понадобится некоторое время, чтобы прийти в себя, поэтому “Лейпциг” получает прекрасную возможность обыграть дезориентированного соперника. Прогноз – победа РБ 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.