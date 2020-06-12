Бавария - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 31-й тур

13 июня. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 19:30 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Если ожидать от кого-то победы над “Баварией” в чемпионате Германии, то в первую очередь от “Боруссии” Менхенгладбах. С 2013 года, когда началась гегемония “Баварии”, никто не набрал в матчах с “Die Roten” больше очков, чем Гладбах. Баланс практически равен: 13 матчей было сыграно между “Баварией” и “Боруссией” за последние семь сезонов, пять раз выиграли “жеребцы”, шесть раз “Бавария”, две игры закончились ничьими. Менхенгладбах проводит хорошие матчи на выезде. После открытия “Альянц-Арены” в сезоне 2005/2006, “Боруссия” взяла на выезде с “Баварией” 12 очков – больше, чем кто-либо в Бундеслиге.

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Помимо статистики, в пользу “Боруссии” указывает еще два фактора: усталость “Баварии” после кубкового матча и кадровые проблемы “Рекордмайстера”. В среду команда Ханси Флика переиграла в полуфинале “Айнтрахт”, сыграв абсолютно два разных тайма. В первые 45 минут “Бавария” играла с позиции силы, демонстрируя свою мощь и превосходство, но забила всего лишь один гол. Ханси Флик редко проводит ротацию и на такой же второй тайм сил у игроков “Баварии” больше не было. “Айнтрахт” отыграл один мяч, но “Бавария” на классе вернула себе преимущество – 2:1. “Боруссия” Менхенгладбах свой матч против “Фрайбурга” провела в прошлую пятницу и получила больше дней для восстановления.

Второй фактор – это потери “Баварии”. Из-за перебора желтых карточек против “Боруссии” не сыграют лучший бомбардир “Die Roten” Роберт Левандовски (30 голов) и лучший ассистент Томас Мюллер (20 голевых передач). Кроме того, из-за проблем со спиной кубковый матч пропустил Серж Гнабри – в “Баварии” очень надеются, что он восстановится к игре против Гладбаха.

“Бавария” остается “Баварией”, даже несмотря на вышеуказанные проблемы. Чтобы обыграть мюнхенцев, нужно сыграть образцовый матч. После возобновления чемпионата “Боруссия” не похожа на команду, которая способна это сделать. В пяти майско-июньских турах “жеребцы” взяли только семь очков из 15 возможных. В прошлом туре команда Марко Розе проиграла “Фрайбургу”, ухудшив свои шансы на попадание в первую пятерку. “Настроение было плохое, это поражение причинило нам много боли”, – говорит тренер “Боруссии”. Тем не менее Розе настроен решительно на игру с “Баварией”: “Мы должны быть смелыми, контролировать мяч, быть проактивными и максимально сосредоточенными. Нам нужна ясность в обращении с мячом”.

Цифры и факты

После поражения Гладбаху в матче первого круга “Бавария” выиграла 20 из 21 последующих матчей, потеряв очки только в домашней игре против “РБ Лейпциг”.

“Бавария” в субботу останется без ключевых футболистов в атаке – Роберт Левандовски (30+3) и Томас Мюллер (7+20) поучаствовали в 66% голов команды в Бундеслиге.

Ханси Флик выиграл 23 из 26 своих матчей с “Баварией”, на две игры больше, чем это сделал Пеп Гвардиола за такой же отрезок.

В 30 матчах чемпионата “Баварии” забила 90 голов, рекорд Бундеслиги.

“Боруссия” выиграла три из пяти своих последних матчей против “Баварии”.

Вратарь Гладбаха Ян Зоммер – лидер чемпионата по количеству сэйвов (119). Он отбил 76.8% ударов в свои ворота.

Капитан “Боруссии” Ларс Штиндль в семи последних матчах против “Баварии” забил три гола и сделал два ассиста. С его участием Гладбах выиграл четыре матча у “Баварии”, дважды проиграл и раз сыграл вничью.

Ориентировочные составы

Если Гнабри будет готов к матчу, вероятно именно он заменит Левандовски на острие атаки “Баварии”. В крайнем случае, роль центрфорварда исполнит 19-летний Зиркзее. Вместо Мюллера место в старте себе вернет Тиаго. По-прежнему отсутствуют Зюле, Толиссо, Коутиньо и Кюизанс. Как и “Бавария”, Гладбах остался без своего самого результативного игрока в атаке – Алассан Плеа (10 голов + 10 ассистов) пропустит матч в Мюнхене из-за дисквалификации. Полузащитники Закария и Штробль травмированы, должен вернуться в заявку “Боруссии” швейцарский форвард Эмболо.

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Тиаго – Коман, Горетцка, Перишич – Гнабри

“Боруссия”: Зоммер – Эльведи, Гинтер, Янчке – Лайнер, Нойхаус, Крамер, Бенсебаини – Хофманн, Штиндль – Тюрам

Прогноз на матч “Бавария” – “Боруссия” Менхенгладбах

Даже без Левандовски и Мюллера и с усталостью в ногах, “Бавария” остается фаворитом в игре с “Боруссией”. Если команда Флика сможет провести доминирующие 45 минут против Гладбаха, и при этом реализовать свои моменты, “жеребцам” будет сложно вернуться в игру. Однако, учитывая все обстоятельства против “Баварии”, можно рискнуть со ставкой, выбрав “2X” с коэффициентом в 3.11. Прогноз на матч – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.