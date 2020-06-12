Фортуна - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 31-й тур

13 июня. Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”

“Фортуна” Дюссельдорф 16:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

После поражения “Баварии” в 27-м туре у “Боруссии” осталась фактически на одна цель сезон – гарантировать себе второе место. За четыре тура до конца чемпионата Дортмунд имеет отрыв в четыре очка от “РБ Лейпциг” и в семь от Гладбаха и “Байера”. В оставшихся матчах Люсьен Фавр может чаще подпускать к составу таких талантливых резервистов как Леонардо Балерди, Матео Марей и Тобиас Рашль. Главный тренер “Боруссии” не скрывает, что ему нравится временное правило пяти замен, позволяющее активно проводить ротацию состава по ходу матча.

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В основной состав пробиться молодым футболистам пока сложно. Тем более сложно это будет сделать в игре с “Фортуной”. В основной состав BVB вернется Эрлинг Холанд, пропустивший два матча из-за проблем с коленом, отбыл свою дисквалификацию Матс Хуммельс.

“Против таких соперников как “Фортуна”, которые борются за выживание, всегда сложно”, – говорит Фавр. Дюссельдорф занимает третье с конца место, но по качеству игры команда Уве Реслера точно не 16-я команда лиги. Во многих матчах “Фортуне” банально не везет, как в игре с “Падерборном” (0:0), в котором дюссельдорфцы четырежды попадали в каркас ворот, или в поединке против “Кельна” (2:0 до 88-й минуты, но итоговые 2:2). “Фортуна” вдохновляется результатом прошлого сезона, когда в декабре 2018-го " Die Flingeraner" на своем поле обыграли “Боруссию”, на тот момент лидера чемпионата, со счетом 2:1. “Мы уверены в своих силах”, – говорит Уве Реслер перед субботним матчем с BVB.

Цифры и факты

После назначения Уве Реслера “Фортуна” сыграла смь раз вничью в 11 матчах чемпионата.

Нападающий “Фортуны” Роувен Хеннингс с 14 голами занимает четвертое место в общем списке бомбардиров Бундеслиги.

“Фортуна” не взяла ни одного очка в последних восьми матчах против команд первой пятерки, пропустив 29 голов.

Вингер BVB Джейдон Санчо набрал 33 очка по системе гол+пас (17+16). Столько же у Роберта Левандовски и Тимо Вернера.

Защитник “Боруссии” Лукаш Пищек может в субботу провести свой 250-й матч за Дортмунд в Бундеслиге.

Ориентировочные составы

После дисквалификации вернется в основной состав “Фортуны” ведущий защитник Каан Айхан, в то время пропустит игру с BVB из-за дисциплинарного наказания хавбек Адам Бодзек. Вратарь Зак Стеффен и защитник Оливер Финк травмированы. У “Боруссии” потери прежние – Дауд и Загаду до конца сезона, Ройс и Шульц вернулись к тренировкам, но пока не готовы к матчу. Хуммельс и Холанд, пропустившие прошлый матч, готовы к игре.

“Фортуна”: Кастенмайер – Айхан, Йоргенсен, Зуттнер – Циммерманн, Штегер, Зоботтка, Бериша, Томми – Караман, Хеннингс

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Джан, Витцель, Геррейру – Санчо, Холанд, Азар

Прогноз на матч “Фортуна” – “Боруссия” Дортмунд

В первом круге “Боруссия” сыграла вничью шесть матчей, но во второй половине потеряла очки только дважды, проиграв “Байеру” и “Баварии”. В остальных матчах только победы. Такие факторы как посредственные результаты “Фортуны” против команд из лидирующей группы, и возвращение Хуммельса с Холандом делают “Боруссию” фаворитом матча, даже принимая во внимание неплохое, как для аутсайдера, качество игры “Фортуны”. Кроме того, стоит обратить внимание и на то, что “Боруссия” во втором круге стала меньше пропускать – в Hinrunde было 24 гола в 17 матчах (1.4 гол за игру), в Rückrunde – 11 голов в 13 поединках (0.84). Можно рискнуть с “обе забьют – нет” в 2.03. Прогноз – победа “Боруссии” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.