Герта - Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 31-й тур

13 июня. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Герта” Берлин 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Megogo, Футбол 3

“Айнтрахт” – удобный соперник для “Герты”. Чаще в Бундеслиге бердинцы переигрывали только “Гамбург (30 и 29 побед соответственно), но больше всего голов было забито именно в ворота Франкфурта (111), против “орлов” у “Герты” и больше всего клин-шитов (22). Из последних 11 матчей между командами “Герта” проиграла всего лишь раз.

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Хорошая персональная статистика против “Айнтрахта” и у главного тренера “Герты” Бруно Лаббадии. Он никогда не проигрывал “Айнтрахту” в качестве тренера, выиграв пять матчей и шесть сыграв вничью.

Посреди недели “Айнтрахт” провел полуфинальный матч Кубка Германии с “Баварией” (1:2), в то время как “Герта” отдыхала. Лаббадиа очень уважительно отзывается о сопернике: “Франкфурт – это команда, которая играет очень интенсивно и никогда не сдается, что мы и увидели в Мюнхене. У них хороший и глубокий состав”.

Динамика последних туров говорит в пользу “Герты”. С Лаббадией берлинцы выиграли после перерыва три матча с общим счетом 9:0, сыграли вничью с “РБ Лейпциг” и уступили только Дортмунду (0:1). “Герта” близко подступила к зоне Лиги Европы, но Лаббадиа, которого kicker назвал “профессиональным реалистом”, говорит, что в нынешнем сезоне не думает о выходе в еврокубки.

После вылета из Кубка Германии фактически без целей на сезон остался “Айнтрахт”. Команда Ади Хюттера слишком далеко от еврокубков и имеет хороший задел перед аутсайдерами в зоне вылета. Тем не менее австрийский тренер Франкфурта говорит, что 12 очков в четырех оставшихся матчах – это тоже хорошая мотивация.

Цифры и факты

После назначения нового тренера “Герта” взяла десять очков в Бундеслиге из 15 возможных. Лаббадиа еще ни разу не проигрывал “Айнтрахту” в качестве тренера.

Полузащитник “Герты” Владимир Дарида в двух последних турах устанавливал рекорды Бундеслиги по километражу за матч – 14.3 и 14.7 километров соответственно.

Нападающий “Айнтрахта” Андре Силва забил три гола в последних четырех матчах чемпионата.

Австрийский защитник “Айнтрахта” Мартин Хинтереггер – самый результативный центрбек в Бундеслиге 19/20. Он забил восемь голов, столько же, сколько фулбек “Аугсбурга” Филипп Макс.

Ориентировочные составы

У “Герты” потерь больше. Отсутствуют Аскасибар, Дилросун, Лекки, Вольф, а Кунья только приступил к тренировкам. Ади Хюттер во Франкфурте сможет вновь задействовать форварда пасиенсию, опорник Фернандеш вне игры из-за травмы, Роде дисквалифицирован.

“Герта”: Ярстейн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтехардт – Шелбред, Груйич – Лукебакио, Дарида, Миттельштдет – Ибишевич

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Туре, Ильзанкер, Кор, Костич – Камада – Силва, Дост

Прогноз на матч “Герта” – “Айнтрахт”

Вероятность победы “Герты” явно недооценена. Коэффициент на победу в берлинцев 2.21-2.22 – это просто подарок. В пользу “Герты” играет надежная линия обороны, больше дней отдыха, по сравнению с “Айнтрахтом” и улучшения атмосферы в команде после прихода нового тренера. Да, в игре с Дортмундом недельней давности “Герта” не смогла создать практически ни одного голевого момента, но это больше говорит о качестве “Боруссии”, чем об импотентности атаки “Герты”. “Айнтрахт” и “Боруссия” – соперники разного уровня, и в сегодняшнем матче “Герта” должна быть ближе к победе. Прогноз – победа “Герты” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.