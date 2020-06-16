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Вердер - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
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Вердер Бремен – Бавария: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 июня ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Вердер - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги
UA-Футбол
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Бундеслига, 32-й тур

16 июня. Бремен, “Везерштадион”

“Вердер" Бремен 21:30 “Бавария"

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

Во вторник “Бавария” может в 30-й раз выиграть “серебряную салатницу”. Достаточно лишь обыграть “Вердер”, предпоследнюю команду чемпионата. “Мы будем мотивированы против Бремена и сыграем профессионально. В составе произойдут две ожидаемые замены (Мюллер и Левандовски – прим.ред.). Мы сегодня тренировались и я не заметил, чтобы кто-то устал. У нас еще 24 часа на восстановление”, – рассказывает Ханси Флик.

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В субботу его команда провела неровный матч против Гладбаха, но все же выиграла благодаря голу Горетцки в конце матча (2:1). В 2020-м году “Бавария” сыграла 18 матчей, и выиграла 17 из них, сыграв вничью только с “РБ Лейпциг”.

Что может сделать “Вердер”, набравший в предыдущих 15 домашних матчах Бундеслиги всего шесть очков? Точно не опускать заранее головы. “Матч против “Баварии” относится к таким, где нужно брать очки. Я буду готовить свою команду так, чтобы она была намерена победить. Я не могу встать перед игроками и сказать: “постарайтесь не проиграть 0:6". Это будет неправильно”, – говорит тренер "Вердера" Флориан Кофельдт. За три до конца чемпионата у “Вердера” столько же очков, сколько у 16-й “Фортуны”. Каждый набранный балл может решить судьбу вылета.

Цифры и факты

  • “Вердер” проиграл “Баварии” последние 18 матчей, и не переигрывал “Рекордмайстер” больше больше десятилетия.
  • “Вердер” – третья с конца команда по количеству забитых голов (35), и вторая в чемпионате по количеству пропущенных (64).
  • После 31 туров “Бавария” забила рекордные для Бундеслиги 92 гола.
  • Матч первого круга закончился победой “Баварии” со счетом 6:1. Это была самая результативная игра в карьере Филиппе Коутиньо – три гола и два ассиста.
  • В игре с “Баварией” свой последний гол в чемпионате Германии забил форвард “Вердера” Милот Рашица. Он отметился семью голами в первых 15 турах, но после игры с “Баварией” не забивает уже 15 матчей.

Ориентировочные составы

Самые важные кадровые новости – возвращение после дисквалификаций Мюллера и Левандовски. Однако по-прежнему вне игры остаются Толиссо, Тиаго, Коутиньо, Зюле, появились проблемы со здоровьем у Мартинеса и Перишича. У “Вердера” в основной состав должен вернуться Биттенкур, который отдыхал в игре с “Падерборном”. Травмированы Мевальд, Шахин и Топрак.

“Вердер”: Павленка – Гебре Селассие, Велькович, Мойсандер, Аугустинссон – Максимилиан Эггештайн, Фогт, Классен – Биттенкур, Сарджент, Рашица

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч “Вердер” – “Бавария”.

И “Бавария”, и “Вердер” в матчах прошлого тура одержали победы. Но если мюнхенцам противостоял претендент на Лигу чемпионов “Боруссия” Менхенгладбах, то “Вердер” разгромил последний “Падерборн”. Будет ли у бременцев больше сил? Вряд ли этот фактор станет решающим. “Бавария” намерена как можно раньше гарантировать себе чемпионство и мало забивающий, но много пропускающий соперник идеально подходит для этой цели. Прогноз – победа “Баварии” 4:1.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Бундеслига Чемпионат Германии ставки Прогнозы
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