Боруссия Дортмунд - Майнц. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 32-й тур

17 июня. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 21:30 “Майнц”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

“Бавария” вчера выиграла чемпионат, а “Боруссия” ранее гарантировала себе участие в Лиге чемпионов 19/20. Какие цели могут остаться у Дортмунда на оставшиеся три матча? Люсьен Фавр просто хочет взять девять очков и забить как можно больше голов.

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Со вторым пунктом (голы) против “Майнца” будет легче. Эрлинг Холанд, в прошлом туре забивший победный гол BVB в игре с “Фортуной” на 95-й минуте, готов вновь играть со старта. Ранее из-за травмы норвежец пропустил два матча, а против Дюссельдорфа появился на поле во втором тайме. Также место в старте с “Майнцем” вероятно получит 17-летний американский вингер “Боруссии” Джованни Рейна.

“Майнц” опережает зону вылета на три очка. “Вердер” свой матч 32-го тура уже проиграл, “Фортуна” будет играть против“Лейпцига”. Конец сезона, борьба за выживание, выезд в Дортмунд… это что-то напоминает. Так и есть. В позапрошлом сезоне “Майнц” сохранил себе место в элите, обыграв в 33-м туре “Боруссию” в Дортмунде (2:1). “Майнц” намерен повторить свой подвиг двухгодичной давности, но в этот раз добиться успеха ему будет сложнее.

Цифры и факты

В матче первого круга “Боруссия” выиграла у “Майнца” 4:0. Санчо и Ройса забили по голу и сделали по ассиста, еще по мячу забили Азар и Шульц.

После возобновления чемпионата “Боруссия” пропустила всего два гола, один от “Баварии”, второй от “Падерборна”.

Во втором круге “Боруссия” гораздо результативнее проводит вторые таймы. В первые 45 минут Дортмунд забил 12 голов, во вторые – 24.

В трех последних матчах чемпионата “Боруссия” играла вничью первые таймы, но забивала победные голы после перерыва.

“Майнц” – четвертая команда чемпионата по количеству совершенных фолов (408). Чаще нарушают правила только “Унион”, “Кельн” и “Вольфсбург”.

Ориентировочные составы

Марко Ройс вернулся к тренировкам на прошлой неделе, но вероятно Люсьен Фавр не будет торопиться с возвращением капитана. Все еще травмированы Дауд, Дилэйни и Загаду. Потери “Майнца” – травмы нападающего Авонийи и вратаря Центнера, а также дисквалификация хавбека Фернандеша.

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Джан, Витцель, Геррейру – Санчо, Холанд, Рейна

“Майнц”: Мюллер – Баку, Сен-Жюст, Ньякате, Брозински – Баррейро, Латца, Озтуналы, Боэтиюс, Квайсон – Матета

Прогноз на матч “Боруссия” – “Майнц”

Для “Майнца”, вероятно, ключевым станет матч против “Вердера” в следующем туре. На выезде против Дортмунда и Леверкузена (34-й тур) очки будет взять гораздо сложнее. “Майнц” способен на сюрпризы – в предпоследнем туре команда Байерлорцера обыграла на выезде “Айнтрахт”, но эта победа остается для “карнавального клуба” единственной в шести матчах после возобновления чемпионата. Дортмунд выиграл пять из шести матчей. Прогноз – победа “Боруссии” 4:1 и второй тайм результативнее первого.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.