Байер - Кельн. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 32-й тур

17 июня. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 21:30 “Кельн”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 3

“Кельн”, “Шальке” и “Падерборн”. Три команды, которые еще ни разу не выиграли после возобновления чемпионата. “Падерборн” уже вылетел, а “Кельн” и “Шальке”, благодаря ранее сделанному запасу очков, остаются в середины таблицы. “Шальке” уже ничего не грозит, но “козлы” теоретически могут оказаться на 16-м месте, которое играет в плей-офф с третьей командой Бундеслиги 2. Хотя этот сценарий маловероятный. В “Кельне” уже думают о следующем сезоне. Тренер Маркус Гиздоль призывает свою команду собраться и хорошо провести остаток сезона. По его словам, он будет “внимательно смотреть за действиями футболистов в ближайших трех матчах и исходя из игры делать выводы на следующий сезон”. Последнее предупреждение.

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После вчерашней победы Гладбаха над Вольфсбургом “Байер” снова пятый. В воскресенье Леверкузен провел достаточно посредственный матч против “Шальке” и сумел уйти от поражения только в конце игры (1:1). “Мы должны сыграть лучше, чем против “Шальке”. Нас устроит только победа, чтобы вернуть себе четвертое место. Если мы будем играть на своем уровне, “Кельн” не сможет выиграть у нас, даже проведя хороший матч. Нам нужно провести исключительно хороший матч”, – говорит Петер Бос.

В словах тренера “Байера” чувствуется беспокойство. Леверкузен выиграл только один из последних четырех матчей Бундеслиги, но благодаря нестабильности Гладбаха, все еще опережает “Боруссию” по потерянным очкам. Другого результата, как победы в предстоящем дерби, в Леверкузене не поймут.

Цифры и факты

“Байер” забивал по меньшей мере один гол во всех 20 матчах в 2020 году. В среднем при Петере Босе Леверкузен забивает 2.1 гола за матч.

В 14 матчах второго круга Леверкузен набрал больше очков (29), чем в первых 17 матчах чемпионата (28).

“Кельн” забивает в последних 17 матчах Бундеслиги, “Байер” – в последних 15.

В последних шести матчах между “Байером” и “Кельном” команды в среднем забивают четыре гола за матч, но в первом круге “козлы” выиграли 2:0.

Ориентировочные составы

“Байер”: Градецки – Та, Свен Бендер, Тапсоба – Амири, Арангис, Демирбай, Синкгравен – Хавертц, Фолланд, Диаби

“Кельн”: Хорн – Эхизибуэ, Борнаув, Чихос, Каттербах – Скири, Хектор – Дрекслер, Ут, Кайнц – Кордоба

Прогноз на матч “Байер” – “Кельн”

“Байер” вполне ожидаемо считается фаворитом матча. Против команды, которая не выигрывает семь туров подряд и быть не может. Противостояние “Байер” с “Кельном” – это одно из Рейнских дерби в Бундеслиге и его изюминкой может стать появление на поле Флориана Виртца. 17-летний воспитанник “Кельна” зимой перебрался в “Байер”, нарушив негласное правило, согласно которому “Байер”, “Кельн” и “Боруссия” Менхенгладбах не “воруют” друг у друга молодых футболистов. У “Кельна” есть обида за перехода Виртца, “Байер” намерен отомстить за поражение в первом круге. Должно быть интересно. Прогноз – победа “Байера” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.