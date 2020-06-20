Бавария - Фрайбург. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 33-й тур

20 июня. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 16:30 “Фрайбург”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 2

Доминирование “Баварии” продолжается. Переиграв во вторник “Вердер”, “Бавария” в восьмой раз подряд выиграла Бундеслигу. При этом сезон для “Рекордмайстера” не закончен. Впереди еще два тура, финал Кубка Германии и турнир Лиги чемпионов в августе. Расслабляться рано.

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“Они хотят играть так, как играют чемпионы, и не намерены проигрывать дома. Они слишком профессиональны и слишком амбициозны для этого”, – считает тренер “Фрайбурга” Кристиан Штрайх. “Игра против “Фрайбурга” – это вопрос психологии и страсти”, – уверяет соперник Штрайха Ханси Флик. – Мы достаточно сильны для того, чтобы выиграть любой матч, неважно, какой у нас будет стартовый состав”.

Неудивительно, что Флик заговорил о кадровых проблемах. Зюле, Толиссо и Коутиньо по-прежнему не готовы играть, и к ним прибавились Алаба, Гнабри и Перишич, а Дэвис дисквалифицирован за удаление в прошлом туре. “Фрайбург” был бы не против занять еврокубковое место, но для этого нужно будет обыграть “Баварию” без многих основных футболистов, но с Мюллером и Левандовски в составе.

Цифры и факты

“Бавария” проиграла только один из последних 33 матчей “Фрайбургу”. Случилось это в 33-м туре сезона 2014/2015, когда “Рекордмайстер” уже выиграл чемпионат.

“Бавария” выиграла 17 из 18 последних матчей Бундеслиги сыграв вничью только с “РБ Лейпциг”.

Роберт Левандовски всего забил “Фрайбургу” 15 голов, сделав два дубля.

“Фрайбург” пропустил от “Баварии” 52 гола, больше чем любого другого клуба чемпионата Германии.

Форвард “Фрайбурга” Нильс Петерсен в свое время провел девять матчей за “Баварию” в Бундеслиге, забив два гола.

Ориентировочные составы

В основе “Баварии” можно будет увидеть редкого гостя. Дублер Нойера Свен Ульрайх летом покинет клуб, поэтому в качестве благодарности за годы, проведенные в “Баварии”, может получить место в стартовом составе. Также вероятно появление в основе Одриосолы.

“Бавария”: Ульрайх – Одриосола, Павар, Боатенг, Эрнандес – Киммих, Мартинес – Мюллер, Горетцка, Коман – Левандовски

“Фрайбург”: Школов – Гульде, Линхарт, Хайнц – Шмид, Хефлер, Абраши, Гюнтер – Вальдшмидт, Петерсен, Грифо

Прогноз на матч “Бавария” – “Фрайбург”

Ханси Флика нельзя назвать приверженцем ротации, но сегодня ему придется экспериментировать с составом. Отсутствие Дэвиса и Алабы вынуждает тренера “Баварии” полностью изменить расположение футболистов в четверке обороны. Для “Фрайбурга” это будет шансы забить гол, может быть два, но не больше. Когда “Бавария” настроена победить, ее сложно остановить. Даже после выигрыша чемпионства и с резервистами в составе. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.