Вольфсбург - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 34-й тур

27 июня. Вольфсбург, “Фольксваген Арена”

“Вольфсбург” 16:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 3

Пять мячей в ворота “Вольфсбурга” за девять минут от Роберта Левандовски остается одним из самых необычных событий в новейшей истории Бундеслиги. Всего Левандовски забил автокоманде 20 голов в 18 матчах. В сегодняшней игре он выйдет в стартовом составе и постарается в последнем туре улучшить свой рекорд – 33 гола в чемпионате.

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Последний матч в составе “Баварии” проведет Альваро Одриосола. Арендованный у “Реала” правый защитник подменит в ничего не значащем матче Бенжамена Павара. На всех остальных позициях должны появиться основные футболисты “Рекордмайстера”.

“Бавария" сейчас выглядит непобедимой. Тем не менее, в последнем матче Бундеслиги мы намерены отдать все оставшиеся силы и сделать матч “Баварии” как можно сложнее”, – уверяет главный тренер “Вольфсбурга” Оливер Гласнер. Его команда перед последним туром занимает в турнирной таблице шестое место, которое дает путевку в групповой раунд Лиги Европы. Обойти “волков” может только “Хоффенхайм”, который будет играть с “Боруссией” Дортмунд.

Цифры и факты

“Вольфсбург” выиграл только пять из 52 матчей против “Баварии”.

В 33 турах “Бавария” забила 96 голов. По итогам чемпионата этот показатель был превзойден мюнхенским клубом только дважды: 101 гол в сезоне 1971/72 и 98 в 2012/13.

Томас Мюллер забил девять голов и сделал десять ассистов в 19 матчах с “Вольфсбургом”. Серж Гнабри забил "волкам" пять голов в шести поединках.

Арендованный у “Интера” вингер “Баварии” Иван Перишич в свое время провел два с половиной года в “Вольфсбурге”. В 70 матчах Бундеслиги хорват забил 18 голов и сделал 16 ассистов.

Во втором круге Бундеслиги “Бавария” взяла 46 очков из 48 возможных.

Ориентировочные составы

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон – Гилявоги, Арнольд – Штеффен, Шлагер, Брекало – Вегорст

“Бавария”: Нойер – Одриосола, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Перишич – Левандовски

Прогноз на матч “Вольфсбург” – “Бавария”

Судя по истории личных встреч, “Вольфсбург” – удобный соперник для “Баварии”. В нынешнем сезоне команде Оливера Гласнера изредка удавалось подпортить нервы фаворитам – только две победы в девяти матчах против команд из первой пятерки. Во втором круге отобрать очки у “Баварии” смог только “РБ Лейпциг”, “Бавария” против всех доминирует, забивает, побеждает, “Вольфсбургу” изменить эту тенденцию будет очень сложно. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.