Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 34-й тур

27 июня. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Хоффенхайм”

Телетрансляция – Megogo, Футбол 1

Люсьен Фавр остается еще на один сезон, а Эрлинг Холанд начинает говорить о трофеях с Дортмундом. Сегодня “Боруссия” завершает сезон 2019/20 матчем с “Хоффенхаймом”. BVB в любом случае останется на втором месте. Дортмунд провел хороший второй круг, выиграв 13 из 16 матчей. Проблема в том, что “Бавария” сыграла еще лучше. “Боруссия” упустила чемпионство еще в первом круге. Кто знает, как бы сложился чемпионат, если Эмре Джан и Эрлинг Холанд присоединились к “Боруссии” не зимой, а перед стартом сезона.

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Как бы там не было, Дортмунд намерен завершить чемпионат, набрав еще три очка. “Надеюсь, мы победим, и получим от этого удовольствие. Сезон был достаточно длинным и мы хорошо его провели. Мы хочем провести хороший матч. Важно сыграть хорошо”, – говорит Люсьен Фавр.

“Хоффенхайм”, завершающий сезон без номинального главного тренера, смог гарантировать себе участие в Лиге Европы на следующий сезон. Седьмое место выводит клуб из Зинсхайма в квалификационный раунд ЛЕ, поэтому есть мотивация побороться за шестую позицию, гарантирующую группу второго по рангу евротурнира.

Цифры и факты

Только “Бавария” набрала во второй половине сезона больше очков, чем “Боруссия” Дортмунд (46 против 39).

Эрлинг Холанд забил 13 голов в 14 матчах чемпионата Германии. Норвежцу нужно 75 минут, чтобы забить гол.

Лучший бомбардир “Хоффенхайма” Андрей Крамарич забил всего лишь восемь голов в чемпионате.

В шести из семи последних матчей “Боруссии” в Бундеслиге было забито не больше двух голов.

“Хоффенхайм” ни разу не проиграл в последних шести выездных матчах чемпионата Германии.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими, Витцель, Брандт, Геррейру – Санчо, Холанд, Азар

“Хоффенхайм”: Бауманн – Пош, Гриллич, Хюбнер – Кадержабек, Руди, Самассеку, Сков – Крамарич – Даббур, Бебу

Прогноз на матч “Боруссия” Дортмунд – “Хоффенхайм”

Учитывая то, что “Боруссия” часто проводит первые таймы в полурасслабленном, полусонном режиме, можно сделать сделать ставку на то, что вторая половина игры получится более результативной. Последние матчи сезона часто имеют выставочный характер, поэтому сегодня Дортмунд может выйти за пределы Тотал 2.5 Б. Прогноз – победа “Боруссии” 4:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.