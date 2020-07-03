Байер - Бавария. Прогноз на финальный матч Кубка Германии

Финал Кубка Германии

4 июля. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Байер” Леверкузен 21:00 “Бавария”

“Байер” выиграл Кубок Германии всего один раз, в 1993 году. Еще дважды Леверкузен проигрывал в финале, в последний раз 11 лет назалд, уступив “Вердеру”. Нельзя сравнить с успехами “Баварии” – 19 побед, четыре поражения.

“Мы не играем в финалах каждый год, – говорит главный тренер “Байера” Петер Бос. Этот матч очень важен для болельщиков и для всего клуба. Мы хотим победить”. С похожими словами выступил перед игрой и капитан команды Ларс Бендер: “Для меня это первый финал национального кубка. Очевидно, что мы все хотим победить. Мы все играем в футбол, чтобы что-то выигрывать”.

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От представителей “Баварии” риторика другая. Здесь привыкли к важным матчам. “Я доволен тем, как команда готовилась к матчу. У “Байера” есть сильные стороны. Нужно сосредоточиться на матче. Он не будет похож на игру чемпионата. Мы знаем, как играет Леверкузен, я надеюсь”, – сказал Ханси Флик.

В чемпионате команды обменялись гостевыми победами. В первом круге “Байер” дважды ужалил “Баварию” на контратаках и выиграл 2:1, благодаря дублю Леона Бэйли. Ответный матч на “БайАрене”, после возобновления чемпионата после паузы, закончился результативной победой “Баварии” 4:2.

Цифры и факты

Роберт Левандовски забил четыре гола в нынешнем розыгрыше Кубка Германии, столько же и у форварда “Фортуны” Роувена Хеннингса. Нападающий “Баварии” может в четвертом сезоне подряд стать лучшим бомбардиром Кубка.

Среди игроков “Байера” больше всех в Кубке 2019/20 забивал аргентинец Лукас Аларио (три гола). Свой последний мяч в чемпионате он забил как раз в ворота “Баварии”, в 30-м туре Бундеслиги.

Леверкузен забивал в последних 19 матчах Кубка в среднем 2.8 гола за игру. В последний раз "Байер" не забивал в Кубке в сезоне 2014/15, в четвертьфинальной игре против “Баварии”.

Мануэлю Нойеру осталось сыграть один сухой матч в Кубке, чтобы сравняться по количеству рекордных клиншитов в турнире с Оливером Каном (33). Нынешний вратарь “Баварии” сыграл в Кубке на 15 матчей меньше.

В трех последних матчах против “Баварии” Леверкузен забивал не меньше двух мячей.

Ориентировочные составы

Перед финальной игрой серьезную травму получил форвард “Байера” Паулиньо. Однако бразилец имеет полуосновной статус и на место в старте не претендовал бы. Также травмирован нидерландский фулбек Дэйли Синкгравен. У “Баварии” травмированы полузащитники Толиссо и Хави Мартинес. Восстановились после повреждений Зюле и Тиаго, но из-за отсутствия игрового тонуса их появление в старте маловероятно.

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Тапсоба, Свен Бендер, Венделл – Баумгартлингер, Арангис – Диаби, Хавертц, Бэйли – Фолланд

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч “Байер” Леверкузен – “Бавария”

“Байер” обладает одним из наиболее глубоких и гибких наборов футболистов атакующего плана. “Бавария” играет с высокой линией защиты и форварды “Байера” определенно получат свои шансы. Ставка “обе забьют – да” в 1.62 должна быть в приоритете. Пусть это и финал, что подразумевает более осторожный характер поединка. Также можно задуматься о “форе 2 (-1.5)” в 1.86. “Бавария” с Ханси Фликом всегда играет до финального свистка, намереваясь забить как можно больше. Подтверждение этому – 100 голов в 34 матчах чемпионата. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.