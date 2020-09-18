Бавария - Шальке. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, первый тур

18 сентября. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 21:30 “Шальке”

Телетрансляция – Megogo

Всего лишь 36 дней прошло с победного матча “Баварии” против “Пари Сен-Жермен” в финале Лиги чемпионов. “Бавария” – это клуб, который всегда ставит перед собой максимальные задачи, но удержать планку сезона 2019/20, в котором мюнхенцам удалось сделать требл, будет чрезвычайно сложно. Новый сезон получится максимально сжатым, преимущество получат команды с длинной скамейкой запасных, а “Бавария” пока больше теряет, чем приобретает новых футболистов. Мюнхен покинули Перишич, Коутиньо, близки к уходу Тиаго и Хави Мартинес. Из новичков пока только Лерой Сане.

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Однако в первой игре нового сезона кадровые проблемы “Баварии” не должны быть заметны. Чемпион будет играть против “Шальке”, худшей команды Бундеслиги в 2020-м году. Гельзенкирхен закончил прошлый сезон серией из 16 матчей без побед и не вылетел только благодаря хорошему первому кругу. В предсезонке команда Дэвида Вагнера также не демонстрировала хорошее качество игры или результаты, не может впечатлять и трансферная кампания “кнаппен”. Клуб покинул один из лучших игроков прошлого сезона Маккенни, основной хавбек Калиджури, основной правый защитник Кенни и основной вратарь Нюбель. Новички – 36-летний ветеран Ибишевич, запасной форвард “Айнтрахта” Пасиенсия, а также вернувшиеся из аренды Ут, Фэрманн и Руди.

Некоторые матчи 1/32 Кубка Германии проводились со зрителями, но местная власть в Баварии пока еще не позволяет одноименному клубу возвращать фанов на стадион. Однако и без поддержки болельщиков “Баварии” не будет сложно разобраться с “Шальке”.

Цифры и факты

Четыре из своих 34 голов в Бундеслиге в прошлом сезоне Левандовски забил в ворота “Шальке”. Всего польский форвард забил 19 голов в 19 матчах против “Шальке”.

Это будет 101-й первый матч в Бундеслиге между “Баварией” и “Шальке”. Мюнхен выиграл 54 матча, проиграл 18. 28 поединков закончились вничью.

Вратарь Александер Нюбель летом сменил “Шальке” на “Баварию”. Ранее подобный путь повторили Мануэль Нойер и Леон Горетцка.

Также в пятничном матче против своего бывшего клуба может сыграть вингер “Баварии” Лерой Сане, для которого эта игра станет дебютной за “Рекордмайстера”.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

“Шальке”: Фэрманн – Очипка, Стамбули, Кабак, Руди – Арит, Бенталеб, Сердар, Боздоган – Ут, Пасиенсия

Прогноз на матч Бавария – Шальке

Букмекеры практически не оставляют “Шальке” никаких шансов. Неудивительно, учитывая, что в 2020-м году “Бавария” не выиграла только в одном матче, а “Шальке” выиграл всего два (один в чемпионате, второй в Кубке). Новый сезон не должен преподнести сюрприз уже в первом матче. Состав “Шальке” не оптимальный, отсутствуют защитники Сане и Настасич, а также опорник Маскарель, в то время как у “Баварии” отсутствует только Коман. Вполне вероятно, что матч не станет совсем уж легкой прогулкой для “Баварии”, однако команда Ханси Флика должна победить с убедительным счетом. Прогноз – победа “Баварии” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.