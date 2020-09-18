Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, первый тур

19 сентября. Дортмунд, “Зигналь Идуна Парк”

“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo

Перед стартом каждого сезона Бундеслиги поднимается вопрос, сможет ли “Боруссия” Дортмунд прервать гегемонию клуба номер один в Германии. Во втором круге прошлого сезона “Бавария” выиграла все матчи за исключением одного, и сделала в итоге требл. “Бавария” остается сильнейшим клубом Германии. Мюнхен потерял Тиаго, но подписал Лероя Сане. С другой стороны, не стала слабее “Боруссия”. Холанд, Джан и Рейна проведут первые полноценные сезоны, в полузащите появился многообещающий Беллингем, ушел только Хакими – но вместо него был подписан опытный Менье.

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Чемпионские амбиции Дортмунда будут испытаны уже в первом туре. Команда Люсьена Фавра сыграет с “Боруссией” Менхенгладбах, четвертой командой прошлого сезона. Гладбаху удалось сохранить всех своих лидеров, а также улучшить глубину состава перед стартом в Лиге чемпионов. Марко Розе строит очень симпатичную команду, которой в прошлом сезоне удалось несколько туров пробыть на первом месте и в итоге выбить леверкузенский “Байер” из первой четверки.

Дортмунд и Гладбах провели по одному официальному матчу в Кубке Германии перед стартом Бундеслиги. BVB забили пять голов “Дуйсбургу” (Санчо, Беллингем, Азар, Рейна, Ройс), а “жеребцы” отправили в ворота “Обернойланда” целых восемь мячей (Херрманн – 2, Нойхаус – 2, Хофманн, Бенсебаини, Эльведи, Траоре)

Цифры и факты

В последних 14 домашних матчах чемпионата против Гладбаха Дортмунд набрал 40 из 42 возможных очков. Более того – “жеребцы” проигрывали BVB в последних десяти матчах, трижды в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне Гладбах был лидером Бундеслиги на протяжении восьми туров, Дортмунд лидировал только две недели.

Вингер Дортмунда Джейдон Санчо в прошлой кампании забил 17 голов и сделал 16 ассистов. По системе гол+пас его опередили только Роберт Левандовски (34+4) и Тимо Вернер (28+8).

Французский дуэт нападающих Гладбаха Алассан Плеа и Маркус Тюрам забили в прошлом сезоне в Бундеслиге по десять голов.

Основной центрбек “жеребцов” Маттиас Гинтер с 2014 по 2017-й год играл за Дортмунд.

Ориентировочные составы

17-летний Джуд Беллингем прекрасно проявил себя против “Дуйсбурга” и вероятно выйдет в старте и против Гладбаха. Травмы Геррейро и Шульца вынуждают Фавра задействовать в качестве левого фулбека Торгана Азара. Вне игры также защитники Шмельцер и Загаду. В Гладбахе не спешат с восстановлением основного центрхава Закарии, из-за травмы не сыграет в субботнем матче нападающий Бреэль Эмболо.

Дортмунд: Бюрки – Джан, Хуммельс, Аканджи – Менье, Беллингем, Витцель, Азар – Санчо, Рейна – Холанд

Менхенгладбах: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Вольф, Штиндль, Хофманн – Тюрам

Прогноз на матч “Боруссия” Дортмунд – “Боруссия” Менхенгладбах

В прошлом сезоне Гладбах не только вылетел от Дортмунде в Кубке, но и не смог зацепиться за очки против BVB в двух матчах чемпионата. Команда Фавра в целом редко теряет очки на своем поле, а в субботнем матче на “Зигналь Идуна Парк” смогут присутствовать десять тысяч болельщиков, что также должно сыграть хозяевам на руку. Несмотря на то, что обе команды играют в атакующем стиле, не стоит ожидать сверхрезультативного матча. Скорее всего, Дортмунд победит с минимальным преимуществом – 1:0 или 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.