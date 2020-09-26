Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аугсбург - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги
Аугсбург – Боруссия Дортмунд: Прогноз и анонс матча ⋉ 26 сентября ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Чемпионат Германии, второй тур
26 сентября. Аугсбург, “ВВК-Арена”
“Аугсбург” 16:30 “Боруссия” Дортмунд
Телетрансляция – Megogo
Дебют Эрлинга Холанда в Бундеслиге состоялся как раз в выездном матче против “Аугсбурга” в январе нынешнего года. Это была яркая игра. Дортмунд проигрывал 1:3, но во втором тайме на поле появился Холанд. Норвежец сделал хет-трик, и “Боруссия” в итоге выиграла 5:3. На тот момент главный тренер “Аугсбурга” Мартин Шмидт сказал после матча, что его команда стала жертвой “Холанд-шока”.
По словам полузащитника Рани Хедиры, “Аугсбург” выучил урок из той игры. “Надеюсь, этого больше не повторится”. По словам нынешнего тренера “Аугсбурга” Хайко Херрлиха, против Дортмунда “нужно показать максимально высокий уровень игры, и быть тотально дисциплинированными в защите”.
Конечно, игра “Боруссии” не сводится к Холанду. В матче против “Боруссии” Менхенгладбах в прошлом туре такж е прекрасно сыграли Джованни Рейна, Джейдон Санчо и Джуд Беллингем. 17-летний англичанин настолько впечатляюще вписался в игру Дортмунда, что проблемным стало получение игрового времени для Юлиана Брандта. Тем не менее, Люсьен Фавр уверяет, что шанс получат все.
Цифры и факты
- “Аугсбург” пропустил от “Боруссии” Дортмунд больше, чем от любой другой команды Бундеслиги (48).
- Хайко Херрлих в качестве игрока провел девять лет в Дортмунде, выиграв два чемпионских титула.
- В прошлом сезоне “Боруссия” выиграла у “Аугсбурга” в Бундеслиге оба матча: 5:1 дома и 5:3 на выезде.
- В прошлом матче с “Аугсбургом” Эрлинг Холанд стал самым молодым автором хет-трика в Бундеслиге.
Ориентировочные составы
“Аугсбург”: Гикевич – Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Яго – Калиджури, Хедира, Груэсо, Варгас – Грегорич, Нидерлехнер
“Боруссия”: Бюрки – Джан, Хуммельс, Аканджи – Менье, Беллингем, Витцель, Паслак – Санчо, Рейна – Холанд
Прогноз на матч “Аугсбург” – “Боруссия” Дортмунд
“Аугсбург” довольно-таки закрытая команда, но в прошлом туре баварцы забили “Униону” три мяча. Столько же, сколько и Дортмунд Гладбаху. Не по этим двум матчам, а общей склонностью “Боруссии” к атаке, можно предположить, что матч получится результативным. Прогноз – победа “Боруссии” 4:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.