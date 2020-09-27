Хоффенхайм - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, второй тур

27 сентября. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”

“Хоффенхайм” 16:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

В четверг “Бавария” сыграла 120 минут в выигранном Суперкубке УЕФА с “Севилье”, а в воскресенье вынуждена возвращаться к своим привычным будням – матчам чемпионата Германии. В воскресенье “Рекордмайстер” сыграет с “Хоффенхаймом”, а затем, 30 сентября, очередной матч посреди недели. В этот раз – Суперкубок Германии с “Боруссией” Дортмунд. Плотный график не дает расслабится и перевести дух, особенно для команды с такой короткой скамейкой запасных как “Бавария”.

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У главного тренера “Баварии” Ханси Флика спрашивают перед каждым матчем, будет ли он адаптироваться под насыщенный график матчей. Футбол “Баварии” крайне энергозатратный и требует большой выносливости и нагрузок. Флик говорит, что его команда будет адаптироваться, но к деталям не переходит.

Означает ли адаптация отказ от баварской модели “добивай до конца”? В прошлом туре обладатель требла-2020 забил восемь безответных голов “Шальке”. С “Хоффенхаймом” так легко не будет. Хотя бы потому, что его с нового сезона возглавляет бывший тренер молодежки “Баварии” Себастьян Хенесс.

Хенесс пока привыкает к команде, а она к нему. В первом раунде Кубка Германии “Хоффенхайм” только в серии пенальти прошел “Хемниц” (2:2), а в первом туре чемпионата еле дожал “Кельн” (3:2). Примечательно, что все пять голов “Хоффенхайма” в новом сезоне забил хорватский форвард Андрей Крамарич. Он же в последнем туре прошлого сезона забил четыре гола дортмундской “Боруссии”. Впечатляющая серия.

Цифры и факты

Если “Хоффенхайм” выиграет у “Баварии”, Хенесс станет вторым тренером “Хоффенхайма” после Ральфа Рангника, выигравшем стартовые два тура Бундеслиги.

Андрей Крамарич забил семь голов в последних двух матчах чемпионата Германии – это рекорд лиги.

Домашние 0:6 от “Баварии” от прошлом сезоне – самое крупное поражение “Хоффенхайма” на своем поле с 2008 года.

“Бавария” выиграла последние десять выездных матчей Бундеслиги. 11 станет новым рекордом.

Если “Бавария” забьет два и больше голов, то может стать первой командой после “Боруссии” Дортмунд 1995 года с показателем 10 голов после двух туров.

Левандовски забил больше голов Оливеру Бауманну (16), чем любому другому вратарю Бундеслиги.

Ориентировочные составы

“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Фогт, Бичакчич – Акпогума, Гайгер, Самассеку, Кадержабек – Баумгартнер – Крамарич, Даббур

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Боатенг, Зюле, Павар – Горетцка, Киммих – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовски

Прогноз на матч “Хоффенхайм” – “Бавария”

Учитывая усталость “Баварии” от матча за Суперкубок и перелетов, а также невероятную форму Андрея Крамарича, можно предположить, что “Хоффенхайм” забить по меньшей мере один гол. Однако не нужно забывать, что в 2020-м году “Бавария” потеряла очки только в одном матче (“РБ Лейпциг”) и “Хоффенхайм” пока не в том состоянии, чтобы сотворить сенсацию.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.