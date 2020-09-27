  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Германия
  4. Хоффенхайм - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоффенхайм - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Хоффенхайм – Бавария: Прогноз и анонс матча ⋉ 27 сентября ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Хоффенхайм - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, второй тур

27 сентября. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”

“Хоффенхайм” 16:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

В четверг “Бавария” сыграла 120 минут в выигранном Суперкубке УЕФА с “Севилье”, а в воскресенье вынуждена возвращаться к своим привычным будням – матчам чемпионата Германии. В воскресенье “Рекордмайстер” сыграет с “Хоффенхаймом”, а затем, 30 сентября, очередной матч посреди недели. В этот раз – Суперкубок Германии с “Боруссией” Дортмунд. Плотный график не дает расслабится и перевести дух, особенно для команды с такой короткой скамейкой запасных как “Бавария”.

1xbet
3500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
500+2000 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

У главного тренера “Баварии” Ханси Флика спрашивают перед каждым матчем, будет ли он адаптироваться под насыщенный график матчей. Футбол “Баварии” крайне энергозатратный и требует большой выносливости и нагрузок. Флик говорит, что его команда будет адаптироваться, но к деталям не переходит.

Означает ли адаптация отказ от баварской модели “добивай до конца”? В прошлом туре обладатель требла-2020 забил восемь безответных голов “Шальке”. С “Хоффенхаймом” так легко не будет. Хотя бы потому, что его с нового сезона возглавляет бывший тренер молодежки “Баварии” Себастьян Хенесс.

Хенесс пока привыкает к команде, а она к нему. В первом раунде Кубка Германии “Хоффенхайм” только в серии пенальти прошел “Хемниц” (2:2), а в первом туре чемпионата еле дожал “Кельн” (3:2). Примечательно, что все пять голов “Хоффенхайма” в новом сезоне забил хорватский форвард Андрей Крамарич. Он же в последнем туре прошлого сезона забил четыре гола дортмундской “Боруссии”. Впечатляющая серия.

Цифры и факты

  • Если “Хоффенхайм” выиграет у “Баварии”, Хенесс станет вторым тренером “Хоффенхайма” после Ральфа Рангника, выигравшем стартовые два тура Бундеслиги.
  • Андрей Крамарич забил семь голов в последних двух матчах чемпионата Германии – это рекорд лиги.
  • Домашние 0:6 от “Баварии” от прошлом сезоне – самое крупное поражение “Хоффенхайма” на своем поле с 2008 года.
  • “Бавария” выиграла последние десять выездных матчей Бундеслиги. 11 станет новым рекордом.
  • Если “Бавария” забьет два и больше голов, то может стать первой командой после “Боруссии” Дортмунд 1995 года с показателем 10 голов после двух туров.
  • Левандовски забил больше голов Оливеру Бауманну (16), чем любому другому вратарю Бундеслиги.

Ориентировочные составы

“Хоффенхайм”: Бауманн – Адамс, Фогт, Бичакчич – Акпогума, Гайгер, Самассеку, Кадержабек – Баумгартнер – Крамарич, Даббур

“Бавария”: Нойер – Дэвис, Боатенг, Зюле, Павар – Горетцка, Киммих – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовски

Прогноз на матч “Хоффенхайм” – “Бавария”

Учитывая усталость “Баварии” от матча за Суперкубок и перелетов, а также невероятную форму Андрея Крамарича, можно предположить, что “Хоффенхайм” забить по меньшей мере один гол. Однако не нужно забывать, что в 2020-м году “Бавария” потеряла очки только в одном матче (“РБ Лейпциг”) и “Хоффенхайм” пока не в том состоянии, чтобы сотворить сенсацию.

1xbet
10.5
7.50
1.26
Сделать ставку
Favbet
10.0
7.20
1.26
Сделать ставку
Parimatch
9.70
7.10
1.27
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии Хоффенхайм (Зинсхайм) ставки Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...