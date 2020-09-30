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Бавария - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Суперкубка Германии

Германия
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Бавария – Боруссия Дортмунд: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 сентября ⋊ Суперкубок Германии онлайн на UA-Футбол

Бавария - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Суперкубка Германии
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Германии

30 сентября. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 21:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

Традиционно матч за Суперкубок открывает новый сезон в Германии, но из-за смещенного календаря и плотного графика игра была продвинута на 30 сентября. Уже состоялся первый раунд Кубка Германии и два тура Бундеслиги. Невозможно не задаваться вопросом о целесообразности проведения этой игры, однако на радикальные меры, позволившие бы отдохнуть футболистам немного больше, никто не пошел.

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Во втором туре Бундеслиги, состоявшемся на выходных, произошло крайне редкое событие – и “Бавария”, и “Боруссия” Дортмунд проиграли. Их обидчики, “Хоффенхайм” и “Аугсбург”, возглавили турнирную таблицу.

“Бавария” выглядела утомленной и несфокусированной после 120-минутного матча с “Севильей” и была бита агрессивностью, упорством и вертикальностью “Хоффенхайма”. Дортмунд свое поражение на усталость списать не может – однако команда Фавра также выглядела слишком мягкой и апатичной, по сравнению с целеустремленным и неуступчивым “Аугсбургом”.

“Бавария” и “Боруссия” – из тех команд, которые крайне редко проигрывают два матча подряд. Игра за Суперкубок никакого значения не имеет, но она может стать хорошим тестом на стойкость для обоих коллективов.

Цифры и факты

  • “Бавария” в 14-й раз сыграет в Суперкубке Германии. “Рекордмайстер” выиграл трофей семь раз.
  • Прошлая игра за Суперкубок закончилась победой Дортмунда 2:0. Для “Боруссии” это был шестой трофей.
  • Для Ханси Флика домашний матч с “Боруссией” в прошлом сезоне стал дебютным в Бундеслиге. “Бавария” выиграла 4:0.
  • Три последних выезда “Боруссии” в Мюнхен заканчивались разгромами – 0:6, 0:5, 0:4.

Ориентировочные составы

“Бавария”, и так обладающая самым тонким составом в Бундеслиги, потеряла на три-четыре недели из-за травмы вингера Лероя Сане. Кроме того, под вопросом участие в матче Алабы. Дортмунд не может рассчитывать на травмированных ранее Азара, Морея, Пищека, Шмельцера, Шульца и Загаду, кроме того простудились Бюрки и Санчо.

“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовский

“Боруссия”: Хитц – Аканджи, Хуммельс, Джан – Геррейру, Дилэйни, Дауд, Менье – Ройс, Холанд, Брандт

Прогноз на матч “Бавария” – “Боруссия” Дортмунд

8:0 и 1:4, 3:0 и 0:2 – форма обеих команд может вызывать вопросы. Люсьен Фавр обладает более глубоким составом и может провести ротацию, а Ханси Флик вряд ли будет выпускать резервистов после того, что произошло в игре с “Хоффенхаймом”. “Бавария” считается однозначным фаворитом у букмекеров, но легкой победы мюнхенцев ожидать не стоит. Прогноз – победа “Баварии” 2:1.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Суперкубок Германии ставки Прогнозы
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