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Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги
Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 октября ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Чемпионат Германии, четвертый тур
17 октября. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”
“Хоффенхайм" 16:30 “Боруссия” Дортмунд
Телетрансляция – Megogo
Сразу после матчей сборных, для европейских клубов начинаются (Englische Woche) “английские недели”. Так в Германии называются недели, когда помимо матчей чемпионата на выходных, командам еще нужно играть и в мидуике. До следующего перерыва на сборные состоится три еврокубковые недели. К примеру, “Боруссии” придется сыграть семь матчей за 22 дня.
Марафон матчей команда Люсьена Фавра начнет с существенными кадровыми потерями. Против “Хоффенхайма” швейцарский тренер не может рассчитывать на четырех защитников: Шмельцер, Шульц и Загаду травмированы, Аканджи не успеет выйти после самоизоляции. На игру Бундеслиги выйдет трио Джан-Хуммельс-Пищек, но подмены им нет.
Пауза на сборные не только неприятна усталостью игроков от матчей и перелетов, но и возможным заражением ковидом. С положительным тестом вернулся лучший бомбардир лиги Андрей Крамарич, по этой причине у "Хоффенхайма" также отсутствуют Касим Адамс и Павел Кадержабек.
После трех матчей чемпионата “Хоффенхайм” и “Боруссия” Дортмунд соседствуют в турнирной таблице с шестью очками. Во втором туре “Хоффенхайм” сотворил самую громкую на данный момент сенсацию лиги, обыграв “Баварию”, но затем проиграл “Айнтрахту”. Дортмунд последний матч выиграл, разгромив “Фрайбург” (3:0), но перед этим уступил “Аугсбургу” (0:2).
Ориентировочные составы
“Хоффенхайм”: Бауманн – Гриллич, Фогт, Пош – Акпогума, Руди, Самассеку, Сков – Баумгартнер – Бебу, Даббур
“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Джан – Менье, Беллингем, Витцель, Геррейру – Рейна – Санчо, Холанд
Прогноз на матч Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд
Во время паузы в чемпионате сборные провели не два, как обычно, а три матча, что увеличивает нагрузку на игроков. Страдают те команды, у которых больше сборников, как например, “Боруссия”. С другой стороны, “Хоффенхайм” с новым тренером Себастьяном Хенессом пока еще не показывает стабильную игру и результаты – после уверенной победы над “Баварией” последовал закономерный провал от “Айнтрахта”. Вероятнее всего, обеим командам будет сложно найти ритм игры, и матч закончится ничьей. Прогноз – 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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