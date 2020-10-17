Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, четвертый тур

17 октября. Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”

“Хоффенхайм" 16:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

Сразу после матчей сборных, для европейских клубов начинаются (Englische Woche) “английские недели”. Так в Германии называются недели, когда помимо матчей чемпионата на выходных, командам еще нужно играть и в мидуике. До следующего перерыва на сборные состоится три еврокубковые недели. К примеру, “Боруссии” придется сыграть семь матчей за 22 дня.

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Марафон матчей команда Люсьена Фавра начнет с существенными кадровыми потерями. Против “Хоффенхайма” швейцарский тренер не может рассчитывать на четырех защитников: Шмельцер, Шульц и Загаду травмированы, Аканджи не успеет выйти после самоизоляции. На игру Бундеслиги выйдет трио Джан-Хуммельс-Пищек, но подмены им нет.

Пауза на сборные не только неприятна усталостью игроков от матчей и перелетов, но и возможным заражением ковидом. С положительным тестом вернулся лучший бомбардир лиги Андрей Крамарич, по этой причине у "Хоффенхайма" также отсутствуют Касим Адамс и Павел Кадержабек.

После трех матчей чемпионата “Хоффенхайм” и “Боруссия” Дортмунд соседствуют в турнирной таблице с шестью очками. Во втором туре “Хоффенхайм” сотворил самую громкую на данный момент сенсацию лиги, обыграв “Баварию”, но затем проиграл “Айнтрахту”. Дортмунд последний матч выиграл, разгромив “Фрайбург” (3:0), но перед этим уступил “Аугсбургу” (0:2).

Ориентировочные составы

“Хоффенхайм”: Бауманн – Гриллич, Фогт, Пош – Акпогума, Руди, Самассеку, Сков – Баумгартнер – Бебу, Даббур

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Джан – Менье, Беллингем, Витцель, Геррейру – Рейна – Санчо, Холанд

Прогноз на матч Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд

Во время паузы в чемпионате сборные провели не два, как обычно, а три матча, что увеличивает нагрузку на игроков. Страдают те команды, у которых больше сборников, как например, “Боруссия”. С другой стороны, “Хоффенхайм” с новым тренером Себастьяном Хенессом пока еще не показывает стабильную игру и результаты – после уверенной победы над “Баварией” последовал закономерный провал от “Айнтрахта”. Вероятнее всего, обеим командам будет сложно найти ритм игры, и матч закончится ничьей. Прогноз – 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.