Бавария - Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, пятый тур

24 октября. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Megogo

“Айнтрахт” остается одной из четырех команд Бундеслиги, которые еще не проигрывали в новом сезоне. В “группу избранных” уже не входит “Бавария” – во втором туре чемпион-2020 уступил “Хоффенхайму” 1:4. Тем не менее, после четырех туров “Бавария” опережает “Айнтрахт” в турнирной таблице, набрав девять очков против восьми у “орлов”.

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Франкфуртская команда не участвует в этом году в еврокубках, поэтому к матчу с “Баварией” подходит после недели тренировок. “Айнтрахт” – одна из наиболее опытных и возрастных команд Бундеслиги, поэтому недельный цикл только идет ей на пользу. Он также позволяет команде Ади Хюттера играть в ее излюбленный футбол – активное участие в дуэлях, высокая интенсивность и персональный прессинг. Хюттер говорит, что против “Баварии” бессмысленно парковаться у своих ворот, не хватит и двух автобусов – “они все равно найдут, как продраться к воротам”.

Для “Айнтрахта” играть в смелый, атакующий футбол не в новинку. Новое трио атаки Камада-Силва-Дост пусть и не позволяет забыть о троице Ребич-Аллер-Йович, но производит довольно-таки сильное впечатление. После четырех туров “Айнтрахт” находится на третьем месте после “Баварии” и “РБ Лейпциг” по количеству ударов, но подводит реализация: из 61 попыток удачных было только семь.

“Бавария” находится в прекрасном настроении после победы над “Атлетико” в Лиге чемпионов. Команда Ханси Флика провела великолепный матч и заслуженно отгрузила мадридцам четыре гола. Ранее “Бавария” также забила четыре гола “Герте” и “Арминии”. И если команды Бундеслиги смогли забить свои голы в ответ (“Герта” три, “Арминия” один), то против “Атлетико” Нойеру удалось сохранить свои ворота на замке.

В игре с “Арминией” красную карточку получил Толиссо, и само собой, что против “Айнтрахта” он не сыграет из-за дисквалификации. Гнабри находится на изоляции из-за положительного теста, а Лерой Сане пока не готов выходить в старте. Вероятнее всего, завтра матч в основе начнет Дуглас Коста. “Айнтрахт” может радоваться возвращению Костича после травмы, но скорее всего здоровьем сербского вингера рисковать не будут, и с “Баварией” он еще не сыграет.

Цифры и факты

В прошлом сезоне команды сыграли три матча с общим счетом 8:8. В чемпионате “Бавария” проиграла во Франкфурте 1:5, затем выиграла дома 5:2, и в третьем матче, полуфинале Кубка, также победила – 2:1.

“Бавария” выиграла 40 домашних матчей у “Айнтрахта”, столько же у “Гамбурга”. Это лучший показатель в лиге.

После коронавирусной паузы Роберт Левандовски (“Бавария”) и Андре Силва (“Айнтрахт”) забили больше всех голов – 16 и 11 соответственно.

Левандовски забил “Айнтрахту” 12 голов в 17 предыдущих матчах.

Серия без поражений “Айнтрахта” длится восемь матчей: четыре в прошлом сезоне и столько же в нынешнем.

Кевин Трапп – второй вратарь Бундеслиги после Рафала Гикевича (“Айгсбург”) по количеству сэйвов (18 и 17).

В последний раз “Айнтрахт” побеждал в Мюнхене двадцать лет назад.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Коста, Мюллер, Коман – Левандовски

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Туре, Роде, Ильзанкер, Цубер – Камада – Дост, Силва

Прогноз на матч “Бавария” – “Айнтрахт” Франкфурт

“Бавария” имеет очень хорошую домашнюю статистику против “Айнтрахта”: 12 побед в последних 13 домашних матчах, и два и больше забитых голов в 11 из 13 поединков. Команда Ханси Флика набрала очень хорошой ход, забив в трех последних играх по четыре гола. Однако плотность календаря иногда вынуждает баварцев экономить силы и приспосабливаться к сопернику. Вероятно, в этот раз разгрома не будет и “Айнтрахт” будет способен забить как минимум один гол. Прогноз – победа “Бавария” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.