Кельн - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, шестой тур

31 октября. Кельн, “РейнЭнергиШтадион”

“Кельн” 16:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

После непростой победы в гостях над московским “Локомотивом” “Баварию” впереди ожидает еще три выездных матча. Сегодня игра против “Кельна”, затем поединок Лиги чемпионов с “Зальцбургом” и наконец суперматч против “Боруссии” в Дортмунде. По словам Ханси Флика он предпочел провести хотя бы один из этих матчей в Мюнхене, но “Баварии”, как и всем, приходится приспосабливаться к необычным обстоятельствам.

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Игра с “Локомотивом” наверняка пошла не за тем сценарием, как этого хотели в “Баварии”, но три очка в итоге удалось взять. Сможет ли “Кельн” усложнить жизнь “Рекордмайстеру”? “Козлы” не выигрывают уже в 15 матчах Бундеслиги подряд, и новый сезон начали с трех подряд поражений. Однако затем были ничьи с “Айнтрахтом” и “Штутгартом”, причем “Кельну” дважды удавалось отыгрываться и сводить матчи к счету 1:1. Даже если “Кельн” пропустит первым от “Баварии”, расслабляться чемпионату не стоит. “Козлы” в сегодняшнем матче не могут рассчитывать на своего капитана Йонаха Хектора, также вне игры Кайнц и Модест.

Вчера стало известно, что против “Кельна” не сыграет лучший бомбардир лиги Роберт Левандовски, получивший день отдыха от Ханси Флика. Толиссо пропустит матч из-за дисквалификации, а Дэвис – из-за травмы. Под сомнением участие в игре Киммиха.

Ориентировочные составы

“Кельн”: Тимо Хорн – Вольф, Борнаув, Чихос, Яннес Хорн – Скири, Хегер – Лимниос, Дуда, Якобс – Андерссон

“Бавария”: Нойер – Сарр, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Шупо-Мотинг

Прогноз на матч “Кельн” – “Бавария”

“Кельну” пока не удается провести ни один целостный матч, и в каждой игре нового сезона Бундеслиги “козлы” пропускали первыми. Даже без Роберта Левандовски “Бавария” представляет собой ведущую силу в немецком футболе, поэтому команде, находящейся не в оптимальном состоянии, сложно будет зацепиться за какие-то очки. Тем не менее, один гол “Кельн” может провести, учитывая маловпечатляющую игру “Баварии” в обороне в последних матчах. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.