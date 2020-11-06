Боруссия Дортмунд - Бавария. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, седьмой тур

7 ноября. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 19:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

Поединок “Боруссии” с “Баварией” это не только встреча двух самых сильных немецких команд, но и очередной матч между ними за первое место. После шести туров Мюнхен и Дортмунд лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, набрав по 15 очок. Обе команды выиграли пять матчей, и проиграли только один раз, во втором туре.

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“Бавария” опережает “Боруссию” за счет лучшей разницы мячей. Чемпион просто забил больше голов, точнее, намного больше, чем BVB (24 против 13). Однако “Боруссия” может похвалиться другим показателем – всего два пропущенных мяча против девяти у “Баварии”. В чемпионате Дортмунду пока забивал только “Аугсбург”, в Лиге чемпионов – “Лацио”. Лучшей игре в обороне поспособствовала новая схема (четыре защитника), а также более качественная игра без мяча. Именно о последнем компоненте рассказывал перед игрой с “Баварией” Ханси Флик. Тренер “Баварии” отметил, как игроки Дортмунда “не позволяют ничему случиться, крепко стоят на ногах, контролируют все линии”.

“Бавария”, напротив, в последних матчах не показывает надежную игру у своих ворот. “Локомотив” и “Кельн” забили Мюнхену по одному мячу, “Зальцбург” – два, ранее в ворота Нойера влетало три мяча от “Герты” и четыре от “Хоффенхайма”. Однако это не мешает “Баварии” побеждать в большинстве матчей – “Рекордмайстер” может пропустить один-два гола, но забить три-четыре в ответ.

Возможно, в игре с “Боруссией” команде Ханси Флика нужно будет подстроиться под соперника, и поглубже опустить линию защитников – взрывной Эрлинг Холанд может убежать от кого угодно.

В чемпионате у норвежца пять мячей. Неплохой показатель, но Роберт Левандовски забил в Бундеслиге вдвое больше. В таких матчах часто на первый план выходят индивидуальные дуэли, и, к сожалению, обе команды проведут матч не в оптимальных составах. Под вопросом участие в игре ключевого центрбека BVB Матса Хуммельса. Его может заменить Аксель Витцель, который хорошо сыграл на этой позиции в матче Лиги чемпионов с “Брюгге”, или Эмре Джан, вернувшийся после болезни. По-прежнему травмированы защитники Загаду и Шмельцер. У “Баварии” также есть проблемы в линии обороны. С “Боруссией” не сможет сыграть основной правый бек Павар. Его заменит новичок Буна Сарр. Также на изоляции находится Никлас Зюле, а Альфонсо Дэвис вернется из-за повреждения не раньше января.

Цифры и факты

Эрлинг Холанд все свои пять голов в Бундеслиге забил в домашних матчах “Боруссии”. Норвежец забивает новый гол каждые 77 минут, Левандовски – 37.

24 голов “Баварии” в шести турах – это рекорд всех времен в Бундеслиге.

Форвард “Баварии” Левандовски забил в ворота своего бывшего клуба 16 голов в 12 матчах.

Победные мячи “Баварии” в двух последних играх с “Боруссией” забивал Йозуа Киммих. Благодаря его единственному голу “Бавария” выиграла в 28-м туре прошлого сезона, а затем он забил решающий гол в матче за Суперкубок, который состоялся в сентябре (победа “Баварии” 3:2).

“Бавария” выиграла шесть из семи последних матчей против “Боруссии” в Бундеслиге. Дортмунд в шести матчах забил всего два гола, “Бавария” забивает в среднем четыре мяча за 90 минут.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Витцель, Дауд – Санчо, Ройс, Азар – Холанд

“Бавария”: Нойер – Сарр, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

Прогноз на матч “Боруссия” Дортмунд – ”Бавария”

“Бавария” всегда хорошо настраивается на “Боруссию”, и статистика последних встреч между командами это подтверждает. Но и Дортмунд в этот раз чувствует себя уверенно после серии удачных результатов в чемпионате и еврокубках. Если Матс Хуммельс сможет провести полный матч, шансы “Боруссии” возрастают. Однако в целом букмекеры склоняются в сторону “Баварии” и прогнозируют результативный матч. Предположим, что Дортмунду удастся поразить ворота Нойера, но “Бавария” выиграет 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.