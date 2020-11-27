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Боруссия Дортмунд - Кельн. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
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Боруссия Дортмунд – Кельн: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 ноября ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Кельн. Прогноз на матч Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, девятый тур

28 ноября. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Кельн”

Телетрансляция – MEGOGO

Все складывается хорошо для “Боруссии”. После победы над “Гертой” в прошлом туре Бундеслиги (5:2) BVB разгромил в Лиге чемпионов “Брюгге” (3:0). В чемпионате команда Люсьена Фавра отстает всего на одно очко от лидера “Баварии”, а в Лиге чемпионов лидирует в своей группе и близка к выходу в плей-офф.

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Швейцарский тренер “Боруссии” располагает богатым подбором футболистов в линии атаки, и часто проводит ротацию. Больше всех времени, само собой, получает Эрлинг Холанд. Это не удивляет – норвежец забивает с завидной регулярностью. После четырех голов в ворота “Герты” 20-летний форвард забил два мяча “Брюгге”. Всего у него 17 голов в 13 матчах сезона 2020/2021. Однако и Холанд должен иногда отдыхать – Фавр признался, что норвежец иногда жалуется на проблемы с коленями. Возможно, матч с “Кельном” – подходящий момент для того, чтобы дать своему лучшему бомбардиру отдых.

После восьми туров Бундеслиги “Кельн” занимает в турнирной таблице 17-е место, набрав всего три очка. Серия без побед началась еще с прошлого сезона и длится уже 18 матчей. Больше только у “Шальке” (24). В прошлом туре “Кельн” уступил “Униону” 1:2, показывая, за редкими эпизодами, удручающий футбол. Главный тренер Маркус Гиздоль пока не находится под угрозой увольнения, но этот вопрос наверняка подниматся, если ситуация не исправится. Сам 51-летний тренер призывает свою команду быть более активной на поле, и не только в плане движения, но и коммуникации. В матче против “Униона” Гиздоля едва ли больше всего расстроило, что футболисты “Кельна” не дают подсказки и не подбадривают друг друга. В отсутствии травмированного капитана Йонаса Хектора никто из игроков “Кельна” пока не способен проявить лидерские качества.

Помимо Хектора, в матче против Дортмунда “Кельн” не сможет рассчитывать на хавбека Кайнца, защитника Мере и центрфорварда Андерссона. Потери Дортмунда – защитники Загаду и Шмельцер. Небольшие проблемы со здоровьем есть у Геррейру.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Хуммельс, Аканджи, Паслак – Беллингем, Витцель – Санчо, Ройс, Азар – Холанд

“Кельн”: Хорн – Вольф, Борнаув, Чихос, Каттербах – Скири – Лимниос, Дуда, Озджан, Якобс – Модест

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Кельн

Несмотря на очевидные игровые проблемы “Кельна”, Люсьен Фавр с уважением отзывается об этой команде, называя ее “очень организованной”, и такой, против которой “сложно играть”. И действительно, только Гладбах в третьем туре смог переиграть “Кельн” с преимуществом в два мяча. Также “козлы” забивали в семи из восьми матчей Бундеслиги 20/21. И тем не менее, “Боруссия” находится сейчас на подъеме, лидеры команды показывают качественный футбол, поэтому любой другой результат, как не победа Дортмуда будет большой неожиданностью. Прогноз – победа “Боруссии” 3:1.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига букмекеры Чемпионат Германии ставки Кёльн Джейдон Санчо Прогнозы Эрлинг Холанд
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