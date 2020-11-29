Байер - Герта. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, девятый тур

29 ноября. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 16:30 “Герта” Берлин

Телетрансляция – MEGOGO

После трех ничьих в первых трех турах “Байер” только побеждает – пять побед в пяти последних матчах Бундеслиги. Это позволяет Леверкузену высоко находиться в турнирной таблице. Если “Байер” в воскресенье переиграет “Герту”, то поднимется на второе место и будет отставать от “Баварии” всего на одно очко. Помимо “Байера”, только “Вольфсбург” еще не проиграл ни в одном матче Бундеслиги.

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У “Герты” дела обстоят не так радужно. Несмотря на солидную финансовую поддержку инвестора Ларса Виндхорста берлинский клуб не может обрести стабильность на футбольном поле. В восьми матчах чемпионата “Герта” победила всего дважды и пять раз проиграла. Знаковым было поражение в прошлом туре. “Герта” выигрывала у “Боруссии” Дортмунд 1:0 после первого тайма, но после перерыва полностью рассыпалась и пропустила пять голов. “Герта” в целом много пропускает. 18 голов – это пятая с конца защиты лиги.

“Байер” летом остался без Кая Хавертца и Кевина Фолланда, но справляется без своих ведущих в прошлом футболистов легче, чем этого можно было ожидать. Петер Бос даже оказался перед проблемой выбора. Аргентинский форвард Лукас Аларио забил в Бундеслиге уже семь голов, но тренер “Байера” более склонен доверять летнему новичку Патрику Шику. В защите наоборот – проблемы. Травмированы основные центрбеки Свен Бендер и Эдмонд Тапсоба. Вместо них сыграют Драгович и Та, от которых редко следует ожидать надежной игры.

Главная потеря “Герты” – это форвард Джон Кордоба. Кшиштофу Пентеку, который заменит его в матче на “БайАрена”, пора наконец себя проявлять. Пока у него в сезоне 2020/2021 только один забитый гол.

Ориентировочные составы

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Та, Драгович, Синкгравен – Виртц, Баумгартлингер, Амири – Бэйли, Шик, Диаби

“Герта”: Шволов – Пекарик, Боята, Альдерете, Платтенхардт – Штарк, Гендузи – Лукебакио, Дарида, Кунья – Пентек

Прогноз на матч Байер – Герта

У “Байера” не сыграют два основных центрбека, чем непременно воспользуется “Герта”. Если не Пентек, то Лукебакио и Кунья точно смогут найти один-два голевых момента у ворот Градецки. Однако прежде всего “Герта” должна думать о цельности своих ворот. Дортмунд в прошлом туре показал, насколько хрупкой может стать берлинская команда после пары пропущенных голов. Поскольку “Байер” на данном этапе производит впечатление более цельной команды, Леверкузен имеет больше шансов победить. Прогноз – победа “Байера” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.