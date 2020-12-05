Бавария - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, десятый тур

5 декабря. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен 19:30 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo

Ханси Флику пока еще не удалось победить Юлиана Нагельсманна. В прошлом сезоне “РБ Лейпциг” был единственной командой, которая не проиграла “Баварии” во втором круге. Флик и Нагельсманн знакомы друг с другом еще по работе в “Хоффенхайме” и тренер “Баварии” высоко отзывается о работе молодого коллеги. Однако в субботнем матче Флик рассчитывает только на три очка: “Топ-матчи всегда особенны. Я ожидаю от своей команды, что она сыграет лучше, чем в последние несколько недель. Наша цель – победить “РБ Лейпциг”. Это будут очень важные очки”, – сказал Флик.

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“Бавария” получила весомое преимущество перед “Лейпцигом”. Чемпион-2020 еще в прошлом туре Лиги чемпионов гарантировал себе первое в своей группе, поэтому на выездной матч с “Атлетико” мюнхенцы отправились без Нойера, Левандовски и Горетцки. Еще несколько игроков провели весь матч в запасе или отыграли меньше тайма. Не должен думать тренер “Баварии” и о ротации перед следующим матчем ЛЧ. Совсем другая ситуация у Нагельсманна. В среду “Лейпциг” провел сложнейший матч в Стамбуле (победа над “Башакшехиром” 4:3), а уже во вторник сыграет решающую игру за выход в плей-офф с “Манчестер Юнайтед”. Расслабиться возможности нет.

“Бавария” - “РБ Лейпциг” – это матч лидеров Бундеслиги. В прошлом туре “Боруссия” Дортмунда сенсационно проиграла “Кельну”, а “Бавария” и “РБ Лейпциг” выиграли матчи у “Штутгарта” и “Арминии” соответственно. Это были неубедительные победы. Матч со швабами был четвертым подряд для “Баварии”, в котором они уступили по xG. “Бавария” позволяет соперникам создавать очень много моментов, но пользуется их слабой реализацией, топ-формой Нойера и высочайшим классом своих футболистов в атаке, которые реализовывают свои полумоменты. “РБ Лейпциг” также не способен убедительно побеждать в каждом матче. Игру с “Арминией” Нагельсманн назвал худшей в сезоне, и это после 0:5 с “Манчестер Юнайтед”. Плотный календарь никому не дает пощады.

В игре с “Лейпцигом” мюнхенская команда не сможет рассчитывать на Толиссо, Киммиха и Дэвиса. На позиции левого защитника уже традиционно сыграет Лукас Эрнандес, а вакантную позицию в центре поля вероятно займет Хави Мартинес, хотя болельщики “Баварии” предпочли бы увидеть в старте новичка Марка Року, который своей манерой игры напоминает Тиаго. Однако Ханси Флик пока мало доверяет экс-игроку “Эспаньола”.

Потери “Лейпцига” неизменны – по-прежнему из-за травм отсутствуют Клостерманн и Лаймер, также вне игры останутся Хенрихс и Хван.

Цифры и факты

Роберт Левандовски забил пять голов в восьми матчах против “Лейпцига”, забивая в каждой второй игре.

“Бавария” набрала в 33 матчах Бундеслиги с Ханси Фликом 86 очков, рекордный показатель для чемпионата Германии

Нойер сделал 197 клин-шитов в 414 поединках чемпионата Германии.

Нагельсманн набирал очки в пяти из восьми своих матчах Бундеслиги против “Баварии” (две победы, три поражения). В качестве тренера “РБ Лейпциг” он еще ни разу не уступал “Баварии” (две ничьи).

“Лейпциг” лидер чемпионата по ударам (150), заработанным пенальти (пять) и выигранным единоборствам (1051).

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Мартинес, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Конате, Упамекано, Анхелиньо – Айдара, Забитцер – Ольмо, Форсберг, Нкунку – Поульсен

Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг

В нынешнем сезоне отдых – едва ли не главная футбольная валюта для топ-клубов. В этом преимущество “Баварии”. Она не только провела свой матч в Лиге чемпионов на день раньше, но и использовала резервный состав. Кроме того, со стратегический точки зрения для “РБ Лейпциг” предстоящий матч с “Манчестер Юнайтед” будет гораздо важнее поединка против “Баварии”. Эти обстоятельства делают команду Ханси Флика фаворитом. Прогноз – победа “Баварии” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.