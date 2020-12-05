Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, десятый тур

5 декабря. Франкфурт, “Дойче-Банк Парк”

“Айнтрахт” Франкфурт 16:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

После поражения “Кельну” в прошлом туре Бундеслиги “Боруссия” Дортмунд не смогла выиграть у “Лацио” в Лиге чемпионов. Внезапно на команду Люсьена Фавра обрушился кадровый кризис. Самая большая потеря – это Эрлинг Холанд, который не сыграет до Рождества. Ранее было известно о проблемах со здоровьем Дилэйни, Менье и Шмельцера, а в пятницу вечером появилась информация, что против “Айнтрахта” не сыграют основной центрбек Аканджи и фулбек Геррейру. Не готовы к игре на сто процентов Хуммельс и Джан.

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Фавру предстоит принять непростое решение – кого поставить на позицию форварда? После травмы Холанда формально у “Боруссии” остался только один номинальный нападающий, недавний рекордсмен чемпионата Юссуфа Мукоко, которому в прошлом месяце исполнилось 16 лет. Это рискованный вариант, и скорее всего швейцарский тренер BVB сыграет с ложной девяткой Ройсом, Азаром или Брандтом. Вместо Менье сыграет 20-летний испанец Матеу Морей, Геррейру заменит Феликс Паслак. Возможна ротация и на других позициях. По словам Фавра в команде много уставших игроков.

“Айнтрахт”, напротив, не имеет кадровых потерь, за исключением травм резервистов Акхе и Виллемса. У Франкфурта другие проблемы – большое количество индивидуальных ошибок из-за которых команда пропускает слишком много голов. 16 пропущенных в девяти матчах – это шестой с конца показатель чемпионата. Кроме того, Франкфурт часто проваливает старт матчей – например в поединке с “Унионом” в прошлом туре “орлы” проигрывали 0:2 уже к шестой минуте. Однако “Айнтрахт” в итоге отыгрался и сыграл тот матч 3:3.

Франкфурт часто играет вничью. Шесть раз в девяти турах – никто в Бундеслиге 20/21 не делил очки чаще. “Айнтрахт” не выигрывает в тех матчах, где создает больше соперника, но и проиграл пока только “Баварии” (0:5). В матче против Дортмунда тренер Франкфурта Ади Хюттер хочет увидеть команду, “которая хочет выиграть, и с первых минут играет с высокой тактической дисциплиной”. “Если у нас хороший день, мы много кого можем переиграть, – продолжает тренер “Айнтрахта”. – Мы должны верить в это, и в то, что мы сильны”. Франкфурт не может выиграть в шести последних матчах Бундеслиги, но из-за серьезных кадровых проблем у соперника может надеяться на три очка.

Цифры и факты

После возобновления чемпионата в мае форвард “Айнтрахта” Андре Силва забил больше голов в Бундеслиге (15), чем Эрлинг Холанд (14). Португальца превзошел только Роберт Левандовски (21).

“Айнтрахт” пять раз в нынешнем сезоне отыгрывался, пропуская первыми, но выиграл только один из таких матчей. Еще четыре закончились ничьими.

Форвард Франкфурта Бас Дост – лидер Бундеслиги по количеству выигранных верховых единоборств (62). Также “Айнтрахт” лидирует в общекомандном зачете этого элемента игры (227 выигранных единоборств).

В сезоне 2020/21 Бундеслиги “Боруссия” забила только трижды в первом тайме, но 18 раз после перерыва.

Форвард BVB Юссуфа Мукоко может стать самым юным голеадором в истории Бундеслиги, если отличится в воротах “Айнтрахта”.

Ориентировочные составы

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам, Хинтереггер, Н’Дика – Дурм, Ильзанкер, Роде, Костич – Камада – Дост, Силва

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Джан – Морей, Дауд, Витцель, Паслак – Санчо, Ройс, Азар

Прогноз на матч Айнтрахт Франкфурт – Боруссия Дортмунд

Матч с “Айнтрахтом” станет настоящим испытанием для “Боруссии”. Холанд и Геррейру, которые не сыграют в этом матче, являются просто незаменимыми игроками, а такие лидеры как Санчо и Ройс пока не впечатляют в новом сезоне. “Айнтрахт” – очень опытная, сыгранная и крепкая команда. Франкфурт получил хорошую возможность воспользоваться уязвимостями “Боруссии”. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.