  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Германия
  4. Унион - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Унион - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Унион Берлин – Бавария: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 декабря ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Унион - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, одиннадцатый тур

12 декабря. Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин 19:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

После десяти туров “Унион”, наверное неожиданно даже для себя, занимал шестое еврокубковое место в Бундеслиге. Команде Урса Фишера немного повезло с календарем – из группы лидеров в первых турах им противостояла только “Боруссия” Менхенгладбах. Сейчас же у берлинцев начинается непростой отрезок: “Бавария”, “Штутгарт”, “Боруссия Дортмунд”.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
2500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Успешная серия “Униона” была прервана на прошлой недели, в результате поражения “Герте” в десятом туре (1:3). Это был крайне неудачный матч для “Униона”. Помимо поражения принципиальному сопернику, “Die Eisernen” потеряли из-за дисквалификации основного хавбека Роберта Андриха и из-за травмы лидера команды Макса Крузе.

Крузе вылетел до конца года, и это гигантская потеря для “Униона”. 32-летний форвард поучаствовал в 11 из 22 забитых голов берлинцев (6+5) и был ведущим игроком команды Урса Фишера.

“Бавария” посреди недели обыграла “Локомотив” в Лиге чемпионов (2:0). Ханси Флик провел умеренную ротацию. Отдохнули Левандовски, Алаба, Коман, Павар, а Эрнандес, Мюллер, Гнабри, Горетцка и Боатенг провели неполную игру. Хорошая новость – возвращение в основной состав Альфонсо Дэвиса. Но к игре с “Унионом” “Рекордмайстер” все равно подходит не без потерь. Киммих продолжает свое восстановление, небольшую травму получил Зюле, вне игры остается Хави Мартинес.

“Бавария” забила рекордные 34 гола после десяти туров Бундеслиги. Однако в защите у требл-чемпионов есть проблемы. Шесть команд, в том числе и “Унион” пропустили меньше, чем “Бавария” в сезоне 2020/2021 (16). Матч с “Локомотивом” стал первым для “Баварии” с декабря, в котором она не пропустила. В чемпионате Германии только “Айнтрахт” и “Шальке” не смогли поразить ворота Нойера. Учитывая травму Крузе, возможно к перечню этих команд присоединится и “Унион”.

Ориентировочные составы

“Унион”: Люте – Фридрих, Кнохе, Рюэрсен – Триммель, Грисбек, Премель, Ленц – Ингварстен, Бюльтер – Авонийи

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Горетцка, Рока – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч Унион – Бавария

После удаление Андриха в первом тайме матча с “Гертой” “Унион” развалился и не смог избежать поражения. Потеря 26-летнего хавбека и лидера команды в атаке Макса Крузе сильно бьет по амбициям “Униона”. Разгрома быть не должно – команда Урса Фишера очень хорошо сыграна и в полном составе готова держать удар, но индивидуальный класс игроков “Баварии” сыграет определяющую роль. Прогноз – победа “Баварии” 2:0.

1xbet
8.20
6.65
1.34
Сделать ставку
Favbet
8.70
6.30
1.32
Сделать ставку
Parimatch
8.00
6.10
1.33
Сделать ставку

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига букмекеры Чемпионат Германии ставки Унион (Берлин) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...