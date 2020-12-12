Унион - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, одиннадцатый тур

12 декабря. Берлин, “Ан дер Альтен Ферстерай”

“Унион” Берлин 19:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

После десяти туров “Унион”, наверное неожиданно даже для себя, занимал шестое еврокубковое место в Бундеслиге. Команде Урса Фишера немного повезло с календарем – из группы лидеров в первых турах им противостояла только “Боруссия” Менхенгладбах. Сейчас же у берлинцев начинается непростой отрезок: “Бавария”, “Штутгарт”, “Боруссия Дортмунд”.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Успешная серия “Униона” была прервана на прошлой недели, в результате поражения “Герте” в десятом туре (1:3). Это был крайне неудачный матч для “Униона”. Помимо поражения принципиальному сопернику, “Die Eisernen” потеряли из-за дисквалификации основного хавбека Роберта Андриха и из-за травмы лидера команды Макса Крузе.

Крузе вылетел до конца года, и это гигантская потеря для “Униона”. 32-летний форвард поучаствовал в 11 из 22 забитых голов берлинцев (6+5) и был ведущим игроком команды Урса Фишера.

“Бавария” посреди недели обыграла “Локомотив” в Лиге чемпионов (2:0). Ханси Флик провел умеренную ротацию. Отдохнули Левандовски, Алаба, Коман, Павар, а Эрнандес, Мюллер, Гнабри, Горетцка и Боатенг провели неполную игру. Хорошая новость – возвращение в основной состав Альфонсо Дэвиса. Но к игре с “Унионом” “Рекордмайстер” все равно подходит не без потерь. Киммих продолжает свое восстановление, небольшую травму получил Зюле, вне игры остается Хави Мартинес.

“Бавария” забила рекордные 34 гола после десяти туров Бундеслиги. Однако в защите у требл-чемпионов есть проблемы. Шесть команд, в том числе и “Унион” пропустили меньше, чем “Бавария” в сезоне 2020/2021 (16). Матч с “Локомотивом” стал первым для “Баварии” с декабря, в котором она не пропустила. В чемпионате Германии только “Айнтрахт” и “Шальке” не смогли поразить ворота Нойера. Учитывая травму Крузе, возможно к перечню этих команд присоединится и “Унион”.

Ориентировочные составы

“Унион”: Люте – Фридрих, Кнохе, Рюэрсен – Триммель, Грисбек, Премель, Ленц – Ингварстен, Бюльтер – Авонийи

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Горетцка, Рока – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч Унион – Бавария

После удаление Андриха в первом тайме матча с “Гертой” “Унион” развалился и не смог избежать поражения. Потеря 26-летнего хавбека и лидера команды в атаке Макса Крузе сильно бьет по амбициям “Униона”. Разгрома быть не должно – команда Урса Фишера очень хорошо сыграна и в полном составе готова держать удар, но индивидуальный класс игроков “Баварии” сыграет определяющую роль. Прогноз – победа “Баварии” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.