Боруссия Дортмунд - Штутгарт. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, одиннадцатый тур

12 декабря. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Штутгарт”

Телетрансляция – Megogo

Переиграв “Зенит” посреди недели в Лиге чемпионов “Боруссия” прервала серию из трех матчей подряд без побед. Ничья с “Лацио” не помешала Дортмунду занять первое место в группе, но проигрыш “Кельну” и ничья с “Айнтрахтом” снова указали на неспособность BVB стать серьезным конкурентом “Баварии” в борьбе за чемпионство. А учитывая то как “РБ Лейпциг” играл против “Баварии” в последнем матче, стоит задаться вопросом, ту ли команду называют в Германии “второй силой”.

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Капитан “Боруссии” Марко Ройс поставил перед командой цель выиграть все оставшиеся матчи в 2020 году. В национальном первенстве Дортмунду предстоит провести еще три матча: со “Штутгартом”, “Вердером” и “Унионом”. Первый матч, вероятно будет самый сложный.

Эрлинг Холанд продолжает в Катаре свое восстановление, а Люсьен Фавра все еще нет работающего плана игры без своего главного бомбардира. С переменным успехом в роли ложной девятки используются Брандт, Азар, Ройс, иногда свой шанс получает 16-летний Мукоко.

Помимо Холанда, Фавр точно не может рассчитывать на Менье, Рейньера и Шмельцера. Под сомнением участие в матче с “Штутгартом” огромной группы футболистов: Аканджи, Геррейру, Морей, Азар, Дауд и Дилэйни.

“Штутгарт” – это та команда, которая способна воспользоваться потерями “Боруссии”. Бывший скаут Дортмунд Свен Мислинтат собрал в “Штутгарте” очень симпатичную команду, которая способна играть как в контратакующий футбол, так и доминирующий. Две недели назад “Штутгарт” навязал борьбу “Баварии”, но не реализовал большое количество своих моментов, и в результате проиграл. Если команда Пеллегрино Матараццо намерена сделать шаг вперед, против грандов нужно играть в более эффективный футбол.

Интересно, что статистика последних встреч указывает в пользу “Боруссии” с большим запасом. “Штутгарт” выиграл только один из 16 последних матчей против BVB, не выигрывал в Дортмунде 11 лет, также “Боруссия” забивала “Штутгарту” в 11 последних матчах между командами в среднем 3.1 гола за матч. Хорошие воспоминания о матчах со “Штутгартом” и у Марко Ройса – в 16 матчах против VfB он забил девять голов и сделал восемь ассистов.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Джан, Хуммельс, Загаду – Паслак, Беллингем, Витцель, Шульц – Санчо, Рейна, Ройс

“Штутгарт”: Кобель – Мавропанос, Антон, Кемпф – Вамангитука, Мангаля, Эндо, Соса – Климович, Кулибали – Калайджич

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Штутгарт

Даже без Эрлинга Холанда “Боруссия” располагает великолепными футболистами в атаке. Когда-нибудь должен наконец повести за собой команду Ройс, отличную форму набрал Рейна, Санчо и Азар очень сильны в индивидуальных дуэлях. Однако стиль игры “Боруссии” очень удобен для “Штутгарта” и учитывая кадровые проблемы BVB (потеря Геррейру не менее значительна, чем Ройса), ничья не станет удивительным результатом. Однако стартовая позиция все же лучше у “Боруссии”. Прогноз – победа Дортмунда 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.