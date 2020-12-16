Бавария - Вольфсбург. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, двенадцатый тур

16 декабря. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 21:30 “Вольфсбург”

Телетрансляция – Megogo

У “Баварии” очень интересный календарь. В ближайших двух турах “Рекордмайстер” сыграет с двумя командами, которые еще ни разу не проигрывали в нынешнем сезоне: во вторник “Вольфсбург”, – в субботу “Байер”. Это будет хороший тест для “Байера” и “Вольфсбурга”, которые занимают первое и пятое место соответственно, и для самой “Баварии”, которой пока не удается сметать всех соперников с такой легкостью, как во второй половине прошлого сезона.

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“Бавария” просто стала реже выигрывать. В последних четырех турах – всего одна победа. Ничью с “РБ Лейпциг” (3:3) еще как-то можно объяснить, но в поединках против “Вердера” (1:1) и “Униона” (1:1) “Бавария” выглядела бледнее, чем обычно, и с таким же успехом могла проиграть эти матчи, как и выиграть.

“Баварии” сложно справляться с плотным еврокубковым графиком, хотя Ханси Флик старался проводить ротацию. Некоторые игроки просто находятся в плохой форме, как Сане, Гнабри, Алаба. Не хватает на поля Киммиха, который, возможно, сыграет против “Байера”. На матч с “Вольфсбургом” новые потери – вылетел Горетцка.

“Бавария” сыграет против пятой команды Бундеслиги без основной пары центрхавов Горетцка - Киммих, что сильно усложняет задачу “Рекордмайстеру”. Заметно, что “Бавария” не может так эффективно прессинговать, как в прошлом сезоне, а именно крайне агрессивный энергозатратный прессинг способствовал сумасшедшим результатам “Баварии” в прошлом сезоне.

Немного сдал и Роберт Левандовски. В первых пяти турах он забил десять голов, в последних пяти – три, забивая по голу через раз. На данный момент лучше всех себя проявляет вингер Кингсли Коман, оформивший пять ассистов в последних трех турах.

Сыграв четыра раза вничью в первых четырех турах, “Вольфсбург” затем победил в пяти из семи последних матчей. Отсутствие еврокубковой нагрузки позволяет команде Оливера Гласнера тщательнее готовиться к матчам и играть каждый раз сильнейшими футболистами. Великолепно себя проявляет нидерландский форвард Ваут Вегорст – в его активе уже девять забитых голов.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Мусиала, Толиссо – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Гилявоги, Лакруа, Руссийон – Шлагер, Арнольд – Баку, Филипп, Брекало – Вегорст

Прогноз на матч Бавария – Вольфсбург

“Бавария” любит играть против “Вольфсбурга” дома – 21 победа и две ничьи в 23 матчах. А Роберт Левандовски в знаменитом матче 2015 года забил “Вольфсбургу” пять голов за девять минут. Но в этот раз “Баварии” будет не так уж просто. Согласно коэффициентам букмекеров “Рекордмайстер” должен уверенно победить, но предматчевые расклады указывают скорее на другой результат. Осторожный прогноз – обе забьют, рискованный – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.