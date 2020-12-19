Байер - Бавария. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, тринадцатый тур

19 декабря. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 19:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

В последнем туре 2020 года состоится встреча двух лидеров Бундеслиги. “Бавария” в прошлом туре переиграла “Вольфсбург”, поэтому “Байер” остается единственной командой чемпионата, которая не проиграла еще ни одного матча. И даже не это является главным достижением команды Петера Боса. “Байер” выиграл восемь из девяти последних матчей Бундеслиги и опережает в турнирной таблице “Баварию” и “РБ Лейпциг” на одно очко.

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“Байер” превосходит все ожидания. Летом клуб выручил более 100 млн евро после продаж Кая Хавертца и Кевина Фолланда, но парадоксальным образом игра Леверкузена в атаке слабее не стала. Петер Бос научил команду играть в более сбалансированный футбол. Был нанят тренер по стандартам. В прошлом сезоне “Байер” забил после них десять голов, в этом – восемь в 12 турах. На позиции форварда у “Байера” играет таргетмен Патрик Шик или Лукас Аларио, хорошо играющий головой. Линия защиты стала играть более глубже, и акцент делается на фланговую игру и кроссы. В прекрасной форме находятся вингеры команды Мусса Диаби (пять голов и шесть ассистов во всех турнирах) и Леон Бэйли (9+7). Особенно впечатляет ямаец. В прошлом сезоне Кай Хавертц часто играл на его любимой позиции справа и Бэйли банально не находилось места. “Байер” готов был его продать. Однако все перевернулось с ног на голову.

Диаби и Бэйли сильны в дриблинге и создают огромные проблемы соперникам в ситуациях один в один. Кроме того, они очень полезны в переходных фазах игры благодаря своей скорости.

Все указывает на то, что “Байер” готов создать большие проблемы “Баварии”. Команда Ханси Флика в последних турах часто проваливается после быстрых атак соперника и создает не так уж много моментов у чужих ворот.

Экс-тренер “Байера” Кристоф Даум уверен, что “Баварию” можно переиграть. Его совет: “Тотальная концентрация при выходе из обороны в атаку и наоборот. Кто сможет быстрее переключаться, лучше и с большой внимательностью, тот получит преимущество”.

Сказать, что в новом сезоне против “Баварии” стало играть легче, будет большим преувеличением, но “Рекордмайстер” в нынешнем сезоне действует не настолько эффективно и безжально – это факт. Последние восемь матчей “Бавария” провела без травмированного Йозуа Киммиха, и в шести из них она пропускала первый. Не всегда удавалось победить – матчи с “Вердером”, “Лейпцигом” и “Унионом” в итоге заканчивались ничьими. “В последних матчах мы не показывали наш лучший футбол”, – говорит лучший футболист 2020 года Роберт Левандовски. Тем не менее тренер “Баварии” Ханси Флик настраивается на игру с “Байером” положительно: “Они играют с уверенностью и набрали хорошую форму. Они умеют контролировать матч. Нам нужно хорошо защищаться и стараться не терять мяч. Если все будут играть на сто процентов, Леверкузену будет сложно нас завтра переиграть”.

“Бавария” сыграет против “Байера” без Леона Горетцки, а участие Йозуа Киммиха под вопросом. Ожидалось, что он будет недоступен до января, однако и в процессе восстановления Киммих показал свою невероятную целеустремленность и уже вернулся к тренировкам в общей группе. Однако задействовать его в таком важном матче будет большим риском. Также вне игры остается третий центрхав Хави Мартинес.

“Байер” научился играть без своих травмированных футболистов. Австриец Баумгартлингер показывает стабильно высокий уровень игры, и Арангису с Паласиосом будет сложно пробиться в основу. По-прежнему травмированы Ариас и Свен Бендер, возможно не сыграет против “Баварии” Ларс Бендер.

Ориентировочные составы

“Байер”: Градецки – Вайзер, Та, Тапсоба, Синкгравен – Виртц, Баумгартлингер, Амири – Бэйли, Шик, Диаби

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Киммих, Толиссо – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч Байер – Бавария

“Байер” – неудобный соперник для “Баварии”. Леверкузен выиграл у мюнхенцев два из трех последних матчей. Именно “Байер” нанес первое поражение Ханси Флику во главе “Баварии”. Леверкузен проиграл только три из 11 последних домашних матчей против “Баварии” (три победы, пять ничьих). Нечасто забивает “Байеру” и Роберт Левандовски – всего четыре гола в 17 матчах Бундеслиги. “Бавария” много пропускает, и если бы не Мануэль Нойер, возможно и не была бы на втором месте с отставанием от “Байера” в одно очко. Все вингеры, за исключением Кингли Комана, в плохой форме. Все указывает против мюнхенцев, однако команда Ханси Флика умеет мотивировать себя и добывать результат в важных матчах. Ставка “обе забьют – да” в 1.4 говорит нам о том, что по меньшей мере один гол “Байер” точно забьет. Вопрос в том, сколько пропустит. Если Киммих все-таки вернется, Леверкузену будет очень сложно выиграть. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.