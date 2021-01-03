Боруссия Дортмунд - Вольфсбург. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, четырнадцатый тур

3 января. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Вольфсбург”

Телетрансляция – Megogo

Перед 14-м туром чемпионата Германии “Вольфсбург” и “Боруссия” Дортмунд оказались соседями в турнирной таблице. Для “Вольфсбурга” пятое место – очень даже неплохой результат, чего не скажешь о шестой позиции Дортмунда. Ноябрь и декабрь были непростыми месяцами для “Боруссии”. BVB проиграл три последних домашних матча Бундеслиги, и в целом в пяти последних турах выиграл всего раз.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Новому тренеру “Боруссию” Эдину Терзичу не удалось мгновенно изменить игру команды, не способствовала успеху и травма Эрлинга Холанда, из-за которой он пропустил семь последних матчей прошлого года. “Боруссия” Дортмунд – это не Эрлинг Холанд, – рассказывает Эдин Терзич. – Однако он очень важный игрок для нас”. Не только из-за его забитых голов, но и “пространства, которое он создает для команды”, и времени, “которое он выигрывает”. Норвежец восстановился к игре с “Вольфсбургом”, и вероятно появится сегодня в старте.

Терзич требует от команды активного созидания голевых моментов, эффективного использования владения, и более надежной игры в обороне. “Боруссия” считается самой “мягкой” командой Бундеслиги, что может расценивать как минус перед противостоянием с таким неуступчивым коллективом как “Вольфсбург”. Поэтому в некоторых игровых ситуациях Терзич призывает свою команду нарушать правила “аккуратными фолами”.

“Вольфсбург”, действительно, очень неудобный соперник. “Волки” проиграли всего раз в чемпионате, меньше них пропустила только “Бавария”. Мощный нидерландский бомбардир “Вольфсбурга” Ваут Вегорст (девять мячей) забил всего на гол меньше Холанда, а пара центрхавов Шлагер - Арнольд – одна из самых сыгранных в чемпионате.

Правда, в игре против “Боруссии” она вероятно будет разбита. Максимилиан Филипп не сможет сыграть против своего бывшего клуба из-за травмы, поэтому вероятнее всего Шлагер сыграет на позиции “десятки”, а рядом с Арнольдом будет действовать либо Гилявоги, либо Герхардт. Также “Вольфсбург” не может рассчитывать на Мехмеди и Руссийона, у “Боруссии” травмированы Шмельцер, Мукоко, Азар, под вопросом Беллингем.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Витцель – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

“Вольфсбург”: Кастельс – Баку, Лакруа, Брукс, Отавио – Гилявоги, Арнольд – Штеффен, Шлагер, Брекало – Вегорст

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Вольфсбург

У “Боруссии” очень хорошая статистика личных встреч против “Вольфсбурга”: 27 побед, десять ничьих, девять поражений. Также “Вольфсбург” не может обыграть Дортмунд с 2015 года. Против команды Гласнера говорят и ее показатели в гостевых матчах нынешнего сезона: одна победа, четыре ничьих и одно поражения. Небольшая пауза в чемпионате позволила BVB перевести дух и немного перезарядиться. По потенциалу это все еще вторая команда Бундеслиги. Важно и возвращение Эрлинга Холанда. “Вольфсбург” может преподнести сюрприз, но у Дортмунда шансов больше. Прогноз – победа “Боруссии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.