РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, пятнадцатый тур

9 января. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 19:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

Январь будет определяющим месяцем для “Боруссии” Дортмунд. В ближайшие две недели BVB сыграет против Лейпцига, Леверкузена и Гладбаха – своих главных конкурентов в борьбе за лигочемпионовские места. Дортмунд отстает от “Баварии” на восемь очков и говорить о погоне за чемпионством не совсем неуместно. Расстояние от “Лейпцига” составляет шесть пунктов. Если BVB в субботу уступит РБ то, вероятно, может забыть и о второй позиции.

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В прошлом туре “Боруссия” в непростом матче переиграла “Вольфсбург”. Дортмунд был прижат соперником к своим воротам в первой половине игре, но ему посчастливилось не пропустить. После перерыва “Боруссия” забила один гол после стандарта, а в самом конце игры Санчо убежал в контратаку и забил свой первый в сезоне гол в Бундеслиге. Для “Боруссии” это был первый матч с октября в чемпионате без пропущенных голов, что очень порадовало нового тренера команды Эдина Терзича. 38-летнему специалисту еще не в полной мере удалось изменить игровой почерк команды. В какой-то степени это все еще команда Люсьена Фавра со всеми ее преимуществами и недостатками.

Направление, в котором движется “Боруссия”, не совсем очевидно. Что не скажешь о “Лейпциге”.

Команда Юлиана Нагельсманна стабильно прогрессирует, и то, как она хорошо справилась с потерями Вернера и Шика, удивило многих. Тренер BVB Эдин Терзич не видит слабых мест в РБ и говорит, что эта команда “очень хорошо играет и в атаке, и в защите”. “Лейпциг непредсказуемый, против них очень сложно играть”, – говорит тренер Дортмунда. Юлиан Нагельсманн излучает самоуверенность. “Я планирую побеждать, – рассказывал тренер РБ на предматчевой пресс-конференции. – Мы очень смелые, мы в отличном настроении, у нас хорошие показатели, и мы великолепно играем на своем поле”. “Победа будет очень важным шагом, поскольку Дортмунд наш главный конкурент за Лигу чемпионов”.

В прошлом туре “Лейпциг” минимально переиграл “Штутгарт” (1:0), но счет не отражает картины матча. РБ создал достаточно моментов для разгромного счета, и еще не реализовал пенальти.

“РБ Лейпциг” не проигрывает во всех турнирах в девяти последних матчах, не пропускает в последних пяти, а на “Ред Булл Арене” выиграл девяти из десяти поединков, в том числе и у “Пари Сен-Жермен” и “Манчестер Юнайтед” в Лиге чемпионов.

Дортмунд не проигрывает “Лейпцигу” в пяти последних матчах (три победы, две ничьи), и в позапрошлом туре прошлого первенства победил хозяев над “Ред Булл Арене” (2:0), вырвав второе место. Юлиан Нагельсманн намерен прервать эту неудачную серию для своей команды. Для этого его игрокам нужно будет “постоянно прессинговать соперника, смело защищаться и бережно подходить к владению мячом”.

У РБ существенные кадровые потери. По разным причинам не сыграют Нкунку, Клюйверт, Конате, Лаймер, Хенрихс, Кампль и новичок Собослаи. Тем не менее Нагельсманна это не смущает. “Если ты набрал хороший ход, можно все вытерпеть. Это непростое время, но у ребят всегда есть силы прибавить. Это команда с невероятной силой, характером и желанием превзойти все границы”.

Потери “Боруссии” неизменны. Вне игры остаются Азар, Шмельцер, Беллингем. 16-летний форвард Мукоко только недавно восстановился после травмы.

Ориентировочные составы

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле, Адамс, Забитцер, Анхелиньо – Айдара, Форсберг, Ольмо

“Боруссия”: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Витцель, Дилэйни – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд

Недавняя история личных встреч говорит в пользу “Боруссии”, но если оценивать текущее состояние команд, то “Лейпциг” видится фаворитом. Можно не сомневаться, что РБ создаст больше моментов, вопрос только в том, насколько эффективна будет реализация. “Лейпциг” мало пропускает в последних матчах, и это плохая новость для Эрлинга Холанда, который еще не нащупал игровой ритм после своей травмы. “Лейпциг” и “Боруссия” – приблизительно равные команды по своей силе и потенциалу, но в данный момент РБ находится в лучшем состоянии. Прогноз – победа “Лейпцига” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.