Байер - Вердер. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, пятнадцатый тур

9 января. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 16:30 “Вердер” Бремен

Телетрансляция – Megogo

“Байер” и “Вердер” – неудачники прошлого тура. Леверкузен уступил “Айнтрахту” (1:2), а Бремен был переигран “Унионом” (0:2). Для “Байера”, который не проигрывал в стартовых 12 турах Бундеслиги, это поражение было вторым подряд (перед этим Леверкузен был обыгран “Баварией”). Две подряд неудачи Леверкузена сказались на турнирном положении команда Петера Боса – она потеряла лидерства и перед 15-м туром занимаем в таблице третье место.

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Нидерландский тренер “Байера” не считает, что два поражения подряд – это не повод для беспокойства. “Я знаю мою команду. На протяжении трех месяцев мы играли хорошо. Плохо мы сыграли только против “Айнтрахта”, первый раз в сезоне. Думаю, это было только один раз. Мы сделаем все, чтобы выиграть следующий матч. Наша игра в предыдущих поединках вселяет в меня уверенность”.

Более применимо понятие “кризис” к состоянию “Вердера”. Пять из шести последних матчей бременцев в Бундеслиге закончились поражениями. Удалось обыграть только аутсайдера “Майнц” в предпоследнем туре. Особенно удручающим получился матч против “Униона” (0:2) на прошлых выходных.

“Это было плохо во всех смыслах, очень плохо. Играя таким образом мы не сможем выиграть ни один матч Бундеслиги, – сокрушался тренер “Вердера” Флориан Кофельдт. – Я не могу объяснить, чем вызвана наша пассивность. Мне нужно поговорить с командой”. Бременцы были ужасны во всех аспектах игры – начиная с тотального проигрыша в единоборствах до полного отсутствия идей в атаке. Ситуация в таблице еще не катастрофична для “Вердера”. От зоны прямого вылета бременцы отдалены восемью очками, от места плей-офф – четырьмя. Тем не менее Кофельдту нужно предпринимать решительные действия, иначе команда скатится в негативное пике.

К числу постоянно травмированных (Арангис, Паласиос, Паулиньо, Ариас) у “Байера” добавились Вайзер и Беллараби. “Вердер” остался без Рашицы и Гроса.

Ориентировочные составы

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Та, Тапсоба, Синкгравен – Виртц, Баумгартлингер, Амири – Бэйли, Шик, Диаби

“Вердер”: Павленка – Велькович, Топрак, Фридль – Гебре Селассие, Мбом, Эггештайн, Мевальд, Аугустинссон – Зельке, Сарджент

Прогноз на матч Байер Леверкузен – Вердер Бремен

“Байер” проиграл два последних матча в Бундеслиге, но это не повод сомневаться в том, что команда Петера Боса не способна обыграть “Вердер”. Бремен находится в спаде, а у Леверкузена, за исключением матча против “Айнтрахта”, не было игровых провалов. Прогноз – победа “Байера” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.