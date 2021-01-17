Бавария - Фрайбург. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, шестнадцатый тур

17 января. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” 16:30 “Фрайбург”

Телетрансляция – Megogo

После поражению “Боруссии” Менхенгладбах в прошлом туре Бундеслиги, “Бавария” вылетела из Кубка Германии, уступив в серии пенальти команде второй лиги “Хольштайн” Киль. У “Баварии” спад, но это не сюрприз для главного тренера мюнхенцев Ханси Флика. По его словам, он ожидал, что у его команды начнутся проблемы гораздо раньше.

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В игре с Гладбахом Мануэль Нойер установил своеобразный антирекорд. Впервые в своей карьере он пропустил в десятом матче Бундеслиги подряд. 24 гола в 15 матчах – это показатель середняка чемпионата. Из матча в матч повторяется один и тот же гол. Прессинг “Баварии” на половине соперника недостаточно интенсивный, идет вертикальный пас вперед, форвард соперника располагается между линиями и оборона “Баварии” просто рассыпается как карточный домик. kicker, анализируя состояние игроков “Баварии”, приходит к выводу, что только Мануэль Нойер выступает на уровне прошлого сезона. Некоторые сдали частично (например, Киммих, Горетцка или Алаба), другие же находятся в откровенно плохой форме (Дэвис, Павар, Зюле, Гнабри). Кроме того, состав “Рекордмайстера” явно стал слабее. Тиаго, Перишич и Коутиньо давали команде такое качество, которое недоступно игрокам, вроде Марко Роки, Дугласа Косты или Шупо-Мотинга. “Это не лучшая фаза Баварии”, – признается Томас Мюллер.

При этом Ханси Флик не критикует в прессе свою команду. Он доволен работоспособностью в футболистах на тренировках, но при этом отмечает, что футболисты стали немного спокойнее. Он хотел бы, чтобы футболисты вокально присутствовали во время матчей, подбадривали и разговаривали друг с другом, как это было во второй половине прошлого сезона.

Тренер “Фрайбурга” Кристиан Штрайх понимает, в чем причина спада “Баварии”: “Месяцами они играли в очень интенсивный футбол. Это было впечатляющие достижение игроков и тренеров. Сейчас дела идут не так хорошо – это свойство человеческой натуры. Даже у игроков мирового класса бывает фазы, когда они не иогут играть на своем пике, даже если они этого хотят. Это вопрос не только футбола, но и психологии. Вот почему Бавария много пропускает и не выигрывает каждый матч”.

Если взять отрезок последних пяти туров, “Фрайбург” – лучшая команда Бундеслиги. “Фрайбург” выиграл пять последних матчей чемпионата Германии, а проигрывал последний раз в ноябре.

“Мы в хорошем настроении, мы хорошо играем, команда развивается. Мы едем в Мюнхен с уверенностью”, – утверждает Штрайх. По его словам, с “Баварией” можно добиться успеха, если быть смелыми, выигрывать единоборства, играть компактно, и быстро принимать решения. “Если мы сыграем хорошо, у нас есть шанс. “Бавария” сейчас в не такой хорошей форме, когда они выигрывали у “Барселоны” 8:2 или заслуженно 1:0 у Парижа в финале”, – говорит тренер “Фрайбурга”.

История говорит против “Фрайбурга”. Клуб из Баден-Вюртемберга только три раза в 20 выездных матчах в Мюнхене смог избежать поражения. Пока ни одной победы в гостях у “Баварии”. В последних 34 матчах в целом “Фрайбург” выиграл у “Баварии” только раз, в 33-м туре сезона 2014/15. “Бавария” к тому моменту уже стала чемпионом, а “Фрайбург” в итоге вылетел.

Коман и Горетцка восстановились после своих травм, и в воскресном матче, вероятно, выйдут в старте. У “Фрайбурга” отсутствует только кореец Квон.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Горетцка, Киммих – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

“Фрайбург”: Мюллер – Линхарт, Шлоттербек, Гульде – Кюблер, Сантамария, Хефлер, Гюнтер – Шаллаи, Грифо – Демирович

Прогноз на матч Бавария – Фрайбург

Неудача в третьем матче подряд – для “Баварии” Ханси Флика это было бы чем-то невиданным. Даже болельщики “Фрайбурга”, преисполненные оптимизма после пятиматчевой победной серии, признают, что “Бавария” будет крайне зла и целеустремленна после вылета из Кубка, и не отпустит своего. Конечно, “Рекордмайстеру” будет непросто, но качество и мотивация должны все же сказаться. Прогноз – победа “Баварии” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.