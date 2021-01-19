Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аугсбург - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги
Аугсбург – Бавария: Прогноз и анонс матча ⋉ 20 января ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Чемпионат Германии, семнадцатый тур
20 января. Аугсбург, “ВВК Арена”
“Аугсбург” 21:30 “Бавария”
Телетрансляция – Megogo
В прошлом туре “Бавария” минимально переиграла “Фрайбург” (2:1). Мануэль Нойер в одиннадцатом матче подряд не смог сделать клиншит, а на последних минут “Баварию” от ничьи спасла перекладина. Тем не менее “Бавария” выиграла у непростого соперника, и оторвалась от своих преследователей в турнирной таблице. Посреди недели команде Ханси Флика будет легче – “Аугсбург” сейчас на спаде.
Другая баварская команда проиграла три из четырех последних матчей, а после неудачи с “Вердером” (0:2) в “Аугсбурге” произошел мини-конфликт. Вратарь Рафал Гикевич, сделавший несколько сэйвов, благодаря чему его команда не проиграла с разгромным счетом, выступил с критикой своих одноклубников. “Как можно смеяться, проиграв 0:2? Я этого не понимаю. Это не для меня”, – разочарованно говорил польский вратарь, не указав кого из игроков “Аугсбурга” он имеет в виду.
Тренер “Аугсбурга” Хайко Херрлих признает, что атмосфера в команде не лучшая. Есть определенные проблемы с настроением и у форварда Флориана Нидерлехнера, не забившего в этом сезоне еще ни одного гола в чемпионате. “Аугсбург” пока имеет отрыв в семь очков от зоны вылета, но календарь у FCA очень непростой – в ближайших шести турах матчи с первой шестеркой чемпионата.
“Бавария” готовится к игре с “Аугсбургом” фактически в полном составе, есть только небольшое повреждение у Гнабри. У “Аугсбурга” большим проблемы с фланговыми защитниками.
Ориентировочные составы
“Аугсбург”: Гикевич – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Штробль, Груэсо – Калиджури, Рихтер, Варгас – Нидерлехнер
“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Коман – Левандовский
Прогноз на матч Аугсбург – Бавария
Пропустит ли “Бавария” в 12-м матче подряд или нет? Можно предположить, что нет. Ханси Флик был доволен тем, как его команда защищалась против “Фрайбурга”, а единственный гол она пропустила после углового. “Аугсбург” – пятая с конца команда Бундеслиге по игре в атаке (17 голов 16 матчах), а последних пяти турах FCA забил всего три гола. Можно рискнуть со ставкой “обе забьют – нет” в 1.98. Прогноз – победа “Баварии” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Арсенал врывается на десятое место, два клуба из Манчестера во главе. Таблица АПЛ 2020/21
- Ирина Морозюк указала, какие преимущества женщины-президента перед мужчиной
- Коуч Колоса объяснил, почему не захотел взять Милевского в пару к Селезневу
- Бавария - Фрайбург. Прогноз на матч Бундеслиги
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО