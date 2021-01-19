Аугсбург - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, семнадцатый тур

20 января. Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” 21:30 “Бавария”

Телетрансляция – Megogo

В прошлом туре “Бавария” минимально переиграла “Фрайбург” (2:1). Мануэль Нойер в одиннадцатом матче подряд не смог сделать клиншит, а на последних минут “Баварию” от ничьи спасла перекладина. Тем не менее “Бавария” выиграла у непростого соперника, и оторвалась от своих преследователей в турнирной таблице. Посреди недели команде Ханси Флика будет легче – “Аугсбург” сейчас на спаде.

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Другая баварская команда проиграла три из четырех последних матчей, а после неудачи с “Вердером” (0:2) в “Аугсбурге” произошел мини-конфликт. Вратарь Рафал Гикевич, сделавший несколько сэйвов, благодаря чему его команда не проиграла с разгромным счетом, выступил с критикой своих одноклубников. “Как можно смеяться, проиграв 0:2? Я этого не понимаю. Это не для меня”, – разочарованно говорил польский вратарь, не указав кого из игроков “Аугсбурга” он имеет в виду.

Тренер “Аугсбурга” Хайко Херрлих признает, что атмосфера в команде не лучшая. Есть определенные проблемы с настроением и у форварда Флориана Нидерлехнера, не забившего в этом сезоне еще ни одного гола в чемпионате. “Аугсбург” пока имеет отрыв в семь очков от зоны вылета, но календарь у FCA очень непростой – в ближайших шести турах матчи с первой шестеркой чемпионата.

“Бавария” готовится к игре с “Аугсбургом” фактически в полном составе, есть только небольшое повреждение у Гнабри. У “Аугсбурга” большим проблемы с фланговыми защитниками.

Ориентировочные составы

“Аугсбург”: Гикевич – Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Штробль, Груэсо – Калиджури, Рихтер, Варгас – Нидерлехнер

“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Коман – Левандовский

Прогноз на матч Аугсбург – Бавария

Пропустит ли “Бавария” в 12-м матче подряд или нет? Можно предположить, что нет. Ханси Флик был доволен тем, как его команда защищалась против “Фрайбурга”, а единственный гол она пропустила после углового. “Аугсбург” – пятая с конца команда Бундеслиге по игре в атаке (17 голов 16 матчах), а последних пяти турах FCA забил всего три гола. Можно рискнуть со ставкой “обе забьют – нет” в 1.98. Прогноз – победа “Баварии” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.