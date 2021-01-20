РБ Лейпциг - Унион. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, семнадцатый тур

20 января. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 21:30 “Унион” Берлин

Телетрансляция – Megogo

“РБ Лейпциг” в двух последних турах Бундеслиги набрал только одно очко, сыграв вничью с “Вольфсбургом”, и проиграв “Боруссии” Дортмунд. Тем не менее Юлиан Нагельсманн доволен тем, как его команда провела первый круг. Вишенкой на торте может стать победа над “Унионом”, но берлинцы в этом сезоне стали грозой авторитетов.

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“Унион” не проиграл еще ни одного матча командам первой восьмерки. У “Боруссии” Дортмунд и “Байера” берлинцы выиграли, а с “Баварией”, “Вольфсбургом”, Гладбахом и Франкфуртом сыграли вничью. “Они очень дисциплинированны, играют крайне компактно, защищаются с большим усердием, бегут с невероятной скоростью вперед, когда получают мяч, и хорошо реализовывают свои моменты”, – делится своими комплиментами сопернику Нагельсманн. Поэтому он требует от своей команды “соблюдать активность весь матч”, иначе не получится взять три очка.

Тренер “Униона” Урс Фишер также выразил свое почтение сопернику: “Они главные преследователи “Баварии”. У РБ есть сильные игроки в каждой линии. Мы должны проявлять свою готовность с первых минут”.

У “Униона” есть кадровые потери. По-прежнему травмированы атакующие футболисты Макс Крузе, Йоэл Похьянпало и Энтони Уджа. Кроме того, тренируется индивидуально Шеральдо Беккер. Под сомнением центрбек Флориан Хюбнер и полузащитник Гриша Премель. Список травмированных “Лейпцига” неизменный – вне игры остаются Хенрихс, Конате, Лаймер и Собослаи.

Ориентировочные составы

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиэле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Форсберг

“Унион”: Люте – Фридрих, Кнохе, Шлоттербек – Триммель, Грисбек, Андрих, Ленц – Ингвартсен – Тойхерт, Авонийи

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Унион Берлин

Станет ли “Унион” препятствием и для “Лейпцига”? Берлинцы проиграли всего лишь два матча в чемпионате: “Аугсбургу” в первом туре, и “Герте” на “Олимпиаштадионе”, оставшись в меньшинстве в первом тайме. Коэффициент на победу “Лейпцига” весьма осторожный – 1.55-1.56. Однако кадровые проблемы “Униона” очень значительны. Прогноз – победа “Лейпцига” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.