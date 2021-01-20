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РБ Лейпциг - Унион. Прогноз на матч Бундеслиги
РБ Лейпциг – Унион Берлин: Прогноз и анонс матча ⋉ 20 января ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Чемпионат Германии, семнадцатый тур
20 января. Лейпциг, “Ред Булл Арена”
“РБ Лейпциг” 21:30 “Унион” Берлин
Телетрансляция – Megogo
“РБ Лейпциг” в двух последних турах Бундеслиги набрал только одно очко, сыграв вничью с “Вольфсбургом”, и проиграв “Боруссии” Дортмунд. Тем не менее Юлиан Нагельсманн доволен тем, как его команда провела первый круг. Вишенкой на торте может стать победа над “Унионом”, но берлинцы в этом сезоне стали грозой авторитетов.
“Унион” не проиграл еще ни одного матча командам первой восьмерки. У “Боруссии” Дортмунд и “Байера” берлинцы выиграли, а с “Баварией”, “Вольфсбургом”, Гладбахом и Франкфуртом сыграли вничью. “Они очень дисциплинированны, играют крайне компактно, защищаются с большим усердием, бегут с невероятной скоростью вперед, когда получают мяч, и хорошо реализовывают свои моменты”, – делится своими комплиментами сопернику Нагельсманн. Поэтому он требует от своей команды “соблюдать активность весь матч”, иначе не получится взять три очка.
Тренер “Униона” Урс Фишер также выразил свое почтение сопернику: “Они главные преследователи “Баварии”. У РБ есть сильные игроки в каждой линии. Мы должны проявлять свою готовность с первых минут”.
У “Униона” есть кадровые потери. По-прежнему травмированы атакующие футболисты Макс Крузе, Йоэл Похьянпало и Энтони Уджа. Кроме того, тренируется индивидуально Шеральдо Беккер. Под сомнением центрбек Флориан Хюбнер и полузащитник Гриша Премель. Список травмированных “Лейпцига” неизменный – вне игры остаются Хенрихс, Конате, Лаймер и Собослаи.
Ориентировочные составы
“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Орбан – Мукиэле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Нкунку – Форсберг
“Унион”: Люте – Фридрих, Кнохе, Шлоттербек – Триммель, Грисбек, Андрих, Ленц – Ингвартсен – Тойхерт, Авонийи
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Унион Берлин
Станет ли “Унион” препятствием и для “Лейпцига”? Берлинцы проиграли всего лишь два матча в чемпионате: “Аугсбургу” в первом туре, и “Герте” на “Олимпиаштадионе”, оставшись в меньшинстве в первом тайме. Коэффициент на победу “Лейпцига” весьма осторожный – 1.55-1.56. Однако кадровые проблемы “Униона” очень значительны. Прогноз – победа “Лейпцига” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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