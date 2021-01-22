Боруссия Менхенгладбах - Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 18-й тур

22 января. Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” Менхенгладбах 21:30 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Megogo

Дортмунд начинает второй круг Бундеслиги на четвертом месте, отставая от лидера “Баварии” на десять очков. “Боруссия” больше не думает о борьбе за чемпионство. В приоритете – попадание в зону Лиги чемпионов. “РБ Лейпциг” и “Байер” Леверкузен опережают Дортмунд в турнирной таблице и показывают более стабильный уровень игры. Еще два конкурента BVB за первую четверку – это “Вольфсбург” и “Боруссия” Менхенгладбах. Матчем со второй командой Дортмунд начинает свое Rückrunde.

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В прошлом туре Дортмунд проиграл “Байеру”. Для BVB это было уже шестое поражение в чемпионате. После матча игроки и тренеры Дортмунда снова говорили о психологических проблемах. Больше всего Эдина Терзича раздражало то, что дортмундцы “смирились с превосходством “Байера”, а не пытались этому противостоять”. По словам 38-летнего тренера, “качество – это всегда талант вместе с психологией. В последнее время мы слишком полагаемся на талант, но не проявляем максимальных усилий”. Проблемы Дортмунда часто оправдывают тем, что юные футболисты не способны стабильно демонстрировать высокий уровень игры, но и нужно сказать, что такие ветераны как Матс Хуммельс и Тома Менье также не проводят безупречный сезон.

Гладбах проводит исторический для себя сезон в еврокубках, но в Бундеслиге у “жеребцов” не все так хорошо. В первой половине сезона “Боруссия” Менхенгладбах выиграла меньше половины матчей в чемпионате. “Жеребцы” нестабильны. После поражения “Хоффенхайму” команда Марко Розе способна обыграть “Баварию”, а потом упустить победу в матче со “Штутгартом”. Есть проблемы и с дисциплиной. Маркус Тюрам только сейчас вернется после дисквалификации из-за плевка в лицо сопернику, а второй вице-капитан Бреэль Эмболо недавно нарушил карантинный протокол.

В матче первом туре Дортмунд разгромил Менхенгладбах 3:0. В последнее время “жеребцы” крайне неудачно выступают против BVB: в последних 14 матчах они пропускают как минимум один гол, а в последних 11 поединках против Дортмунда не смогли набрать ни одного очка. Для тренера Гладбаха Марко Розе, которого связывают с “желто-черной” “Боруссией” преломить эту серию должно быть делом принципа.

Гладбах подходит к игре с Дортмундом в оптимальном составе. У BVB, наоборот, ряд потерь. Дилэйни дисквалифицирован, Азар, Витцель, Загаду и Шмельцер травмированы.

Ориентировочные составы

Гладбах: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа

Дортмунд: Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Джан, Беллингем – Санчо, Ройс, Брандт – Холанд

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Боруссия Дортмунд

Дортмунд провел очень хороший второй тайм против “РБ Лейпцига”, но разочаровал в матчах с “Майнцем” и “Байером”. Гладбах провалил первые 30 минут игры против “Баварии”, но смог отыграться с 0:2. Победа в последнем туре над “Вердером” была добыта благодаря голу со стандарта. Это был едва ли не единственный момент у ворот бременцев. Обе “Боруссии” не способны провести 90 минут на хорошем, стабильном уровне. Вероятно, обе команды пропустят по голу в свой “плохой” отрезок, но учитывая последнюю статистику личных встреч, фаворитом является BVB. Прогноз – победа Дортмунда 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.