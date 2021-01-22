Байер Леверкузен - Вольфсбург. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 18-й тур

23 января. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 16:30 “Вольфсбург”

Телетрансляция – Megogo

Победа над “Боруссией” Дортмунд воодушевляюще подействовала на “Байер”. Леверкузенцы не могли выиграть в четырех матчах Бундеслиги подряд и рискнули выпасть из первой четверки. У “Байера” была серия из 12 матчей без поражений, но затем команда Петера Боса проиграла три раза в четырех поединках, и сыграла вничью с “Вердером”. В какой форме не был бы Дортмунд, обыгрывать такого соперника приятно. Особенно, если победный гол забивает 17-летний Флориан Виртц.

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Следующий соперник “Байер” не менее простой. “Вольфсбург” занимает после 17 туров пятое место, отставая от Леверкузена на три очка. “Они очень стабильны в этом сезоне, – рассказывает тренер “Байера” Петер Бос. – “Вольфсбург” действует очень компактно как команда, они сильны в дуэлях, играют агрессивно и быстро. Победить их будет очень непросто”.

“Вольфсбург” проводит второй сезон под руководством австрийского тренера Оливера Гласнера. Если сравнить показатели Hinrunde прошлой кампании с нынешней, то видно прогресс. В сезоне 2019/20 “Вольфсбург” набрал 24 очка после 17 туров, а разница мячей была 18:18. После первой половины этого сезона у “волков” 29 очков, 26 забитых голов и 19 пропущенных. Гласнер доволен: “Мы провели фантастические полгода”.

Но в одном компоненте “Вольфсбург” значительно уступает лидерам чемпионата. В первом круге “Вольфсбург” набрал всего три очка в матчах с командами первой шестерки: ничьи с “РБ Лейпциг”, “Унионом” и “Байером”, и поражения “Баварии” и “Боруссии” Дортмунд. Тем не менее с командами из нижней части “Вольфсбург” стабильно берет очки. Игрок, без которого себе невозможно представить нынешний “Вольфсбург” – это мощный нидерландский бомбардир Ваут Вегорст. В первом круге он забил 12 голов. Помимо него, десятку пока разменяли только феноменальный Роберт Левандовский (22 гола), Андре Силва (12), Эрлинг Холанд (12) и Андрей Крамарич (10).

Ориентировочные составы

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Та, Тапсоба, Синкгравен – Виртц, Арангис, Амири – Бэйли, Аларио, Диаби

“Вольфсбург”: Кастельс – Баку, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер, Арнольд – Брекало, Филипп, Штеффен – Вегорст

Прогноз на матч Байер Леверкузен – Вольфсбург

В прошлом сезоне “Вольфсбург” разбил “Байер” на выезде со счетом 4:1. Оливер Гласнер называет тот матч одним из лучших за его полтора года в “Вольфсбурге”. Это был экстраординарный результат и в субботу не стоит ожидать чего-либо подобного. Вероятно, обе команды крайне уважительно отнесутся друг к другу, и в итоге поделят очки. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.