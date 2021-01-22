Майнц - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 18-й тур

23 января. Майнц, “Опель Арена”

“Майнц” 16:30 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo

Первый круг “Майнц” закончил в зоне вылета, с отставанием от пятнадцатого, спасительного места, на десять очков. До шестнадцатой позиции, которая дает право на матч плей-офф с командой Бундеслиги 2 расстояние в восемь очков. Ситуация для “Майнца” не безнадежная, но крайне тревожная. Вдобавок к этому, “карнавальный клуб” отпустил в “Кристал Пэлас” своего лучшего бомбардира Матета, который забил семь голов. У следующего за ним голеадора в “Майнце”... всего два гола.

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В первом туре второго круга “Майнц” играет с “Лейпцигом”. РБ выиграл последние три матча у “карнавальщиков”, забив им 16 голов. Не самый приятный соперник. К тому же у “Майнца” большие кадровые проблемы. Из-за травм не сыграют против “Лейпцига” Брозински, Кунде, Сен-Жюст и Фернандеш, все – игроки основы.

У “быков” также немало потерь. Повреждения есть у Хенрихса, Конате, Лаймера, Собослаи и Поульсена. Тем не менее глубина состава позволяет команде Нагельсманна уверенно чувствовать себя в турнирной таблице. По итогам второго круга – уверенное второе место. В прошлом туре “Лейпциг” обыграл “Унион”. Единственный гол забил Эмиль Форсберг, проявив чудеса креативности.

“Лейпциг” стал единственной командой из первой шестерки, которая обыграла “Унион”. Взломать соперников, которые глубоко защищаются у своих ворот – это не проблема для “Лейпцига”. Команда Нагельсманна не зависит от действий одного футболиста в атаке – в первом круге в составе РБ забитыми мячами отметились 14 футболистов.

Ориентировочные составы

“Майнц”: Центнер – Хак, Белль, Ньякате – Озтуналы, Латца, Баррейро, Мвене – Боэтиюс – Буркхардт, Квайсон

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Мукиэле, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Айдара, Ольмо – Форсберг

Прогноз на матч Майнц – РБ Лейпциг

В первом круге “Майнц” не выиграл ни одного домашнего матча (две ничьи, семь поражений). Нет причин полагать, что после игры с “Лейпцигом” ситуация изменится в лучшую сторону. Новому тренеру Бо Свеннсону удалось добиться выездной ничьи с Дортмундом, но в той игре “Майнцу” очень повезло не проиграть. Два других матча с датским тренером “Майнц” проиграл (“Айнтрахт” 0:2, “Вольфсбург” 0:2). У “Майнца” худшая в лиге статистика точных передач – всего 57%. С соперником, который с трудом может сделать два точных паса подряд у РБ вряд ли будут проблемы. Прогноз – победа “Лейпцига” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.