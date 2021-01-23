Аугсбург - Унион Берлин. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 18-й тур

23 января. Аугсбург, “ВВК Арена”

“Аугсбург” 16:30 “Унион” Берлин

Телетрансляция – Megogo

В первом туре сезона 2020/21 “Аугсбург” переиграл на выезде “Унион” со счетом 3:1. Мало кто мог предположить, как дальше разойдутся траектории команд. “Аугсбург” во втором туре обыграл “Боруссию” Дортмунд, но затем показывал нестабильные результаты и в итоге после 17 туров оказался ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. “Унион” же напротив часто оказывался в зоне Лиги чемпионов и стал настоящей сенсацией первого круга.

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Помимо “Аугсбурга”, в первых 17 турах “Унион” смогли переиграть только “Герта” (восточные берлинцы играли в меньшинстве 70 минут) и “РБ Лейпциг” в прошлом матче. Поединок с РБ стал для “Униона” в первом круге, в котором берлинцам не удалось забить.

Сенсационные результаты “Униона” – плоды работы швейцарского тренера Урса Фишера, который смог поставить берлинцам хорошую игру без мяча. “Унион” защищается очень надежно и компактно. 21 пропущенный мяч после 17 туров – только у трех команд показатель лучше. С другой стороны, Die Eisernen сильно добавили в игре атаке, по сравнению с прошлым сезоном. “Унион” великолепен не только после стандартов и навесов, но и отлично контратакует и способен забивать после позиционных атак. Только “Бавария” и две “Боруссии” забили больше голов, чем “Унион” (32). Великолепное достижение.

Поэтому “Аугсбургу”, проигравшему в последних трех турах, нужно опасаться “Униона”. В баварском дерби с “Баварией” команда Хайко Херрлиха была очень близка к тому, чтобы отобрать очки у чемпиона, но Финнбогасон во втором тайме не реализовал пенальти, и не сравнял счет. Однако, как бы это странно не звучало, “Унион” на данном этапе представляет собой более целостную команду, чем “Бавария”.

Ориентировочные составы

“Аугсбург”: Гикевич – Оксфорд, Гауэлеу, Удуохай – Калиджури, Штробль, Груэсо, Яго – Хан, Нидерлехнер, Рихтер

“Унион”: Люте – Фридрих, Кнохе, Шлоттербек – Триммель, Андрих, Премель, Ленц – Ингварстен – Тойхерт, Авонийи

Прогноз на матч Аугсбург – Унион Берлин

У “Аугсбурга” очень сложный календарь. После матча с “Унионом” FCA ждут встречи с Дортмундом, “Вольфсбургом”, “РБ Лейпциг” и “Байером”. На команду Херрлиха будет давить результат, чего не скажешь об “Унионе”, для которого все же главная задача – это не вылететь. Die Eisernen не проиграли ни одной команде первой шестерке, за исключением “Лейпцига”, и тем более способны противостоять “Аугсбурга”. В состав берлинской команды вернутся Триммель, Премель и Беккер, пропускавшие игру с РБ, что только улучшает шансы гостей. Прогноз – победа “Униона” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.